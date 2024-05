La vida sin Roberto

Roberto Fernández es la cara visible y el referente ofensivo de este Málaga CF que va en busca de regresar al fútbol profesional y dejar atrás la categoría de bronce del fútbol español después del traumático descenso consumado el año pasado, pero no estará en el duelo ante la AD Mérida, que debe de servir como punto de inflexión para entrar en una dinámica de resultados positivos para encarar los playoffs de la fase de ascenso a Segunda División, dado que vio su quinta cartulina amarilla de la campaña en la dolorosa derrota ante el Córdoba CF, que dejó a los de Sergio Pellicer casi sin posibilidades de intentar pelear la segunda plaza para tener esos privilegios en las eliminatorias decisivas.

Sin embargo, a pesar de que se pueda imaginar que hay una dependencia con el delantero proveniente de la cantera blanquiazul, la entidad de la Costa del Sol no ha cosechado malos resultados en los duelos en los que no ha jugado este curso, aunque es cierto que no hay una muestra sumamente amplia, porque los andaluces siempre han apostado por salir con su nueve de referencia en el once titular.

Solo ha habido cuatro partidos oficiales en los que no ha participado Roberto Fernández durante este curso y el Málaga CF ha vencido en tres de ellos y otro lo ha empatado. Se trata de una victoria en Copa del Rey por 1-0 ante el CD Eldense y contra el Alcoyano por 0-3 y ante la UD Ibiza por 1-0 en la categoría de bronce del fútbol español y, por último, el empate a cero ante el Atlético Sanluqueño de Abel Segovia en la misma competición.

Algo a destacar es que en su ausencia no se ha dado que un goleador ocupe su posición de forma clara y evidente, sino que se han repartido este competido entre varios efectivos del plantel entrenado por Sergio Pellicer y de los cinco tantos anotados en su ausencia, pues se han anotado por cinco jugadores distintos. Estos han sido Dioni Villalba, David Ferreiro, Juanpe, Dani Lorenzo y Genaro Rodríguez.

Teniendo en cuenta la situación actual del equipo de la Costa del Sol, es una oportunidad de oro para Dioni Villalba de cara a volver a la senda del gol ahora que está pasando por una mala racha de cara a puerta y siendo un perfil de atacante que tiene una relación estrecha con anotar tantos y su rendimiento tiene una relación estrecha con esta faceta del juego.

De esta manera, Sergio Pellicer está obligado a buscar una alternativa de fiar para este partido ante la AD Mérida, que se crece ante los grandes equipos de la categoría de bronce del fútbol español. Juan Hernández ya no es una opción viable después de que se confirme que sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo, así que tendrá que optar por el delantero criado en el Puerto de la Torre o Javier Avilés, que no ha sido capaz de afianzarse en el once inicial desde su llegada, aunque el técnico oriundo de Nules lo tiene muy en cuenta de cara al momento de hacer los cambios ante la falta de pegada del plantel de las últimas semanas, por tanto, puede ser su momento de extrapolar a un partido oficial lo que el entrenador blanquiazul le ve en las prácticas del primer equipo de la entidad de la Costa del Sol.