"No sé lo que voy a sentir cuando esté en el palco de La Rosaleda"

Víctor Varela (Málaga, 1979) terminó COU en el Colegio Europa con la cabeza puesta en ser Ingeniero en Telecomunicaciones. Pero la vida tenía pensado otro plan para él. Empezó casi como aficionado en los medios de comunicación y así entró en la radio oficial del Málaga. En el club de Martiricos combinó un ascenso profesional con su formación. Estuvo al frente de la radio y tuvo que ejercer de delegado del primer equipo, después tomó el cargo de jefe de prensa y ascendió a Director de Comunicación del club, llegando a ser uno de los hombres fuertes de Fernando Sanz y de Al-Thani. Salió de Martiricos con elegancia y sin dramas para emprender nuevas aventuras. Levante, Alcorcón y ahora Albacete, donde es vicepresidente y consejero delegado. Ahora le toca volver al palco de La Rosaleda para presidir el partido, un partido que le parte en dos el corazón. Muchas vivencias, muchos recuerdos. Y un amigo íntimo como Muñiz en el banquillo. Pero qué cosas tiene la vida, compartirá status y espacio con los Al-Thani (si alguno acude)

-¿Se imaginó alguna vez sentado en el palco del Málaga?

-No, es una situación totalmente inesperada. Y además se da la circunstancia de que nuestro presidente, por su agenda, no podrá acudir. Así que sí, me va a tocar la responsabilidad de sentarme en el palco presidencial. Y siendo sincero, llevo toda la semana pensando en qué voy a sentir cuando eso ocurra. No tengo la menor idea. Esta situación era algo tan ajeno a mi imaginación que no sé lo que voy a sentir en ese momento. -A ver si llegado el momento marca un gol el Málaga y lo celebra…

-No, no [risas]. No voy a celebrar un gol del Málaga, yo tengo toda mi vida centrada en el Albacete. No es algo que pueda ocurrir, he celebrado y celebraré muchos goles del Málaga. Tampoco seré muy efusivo si llegado el caso marca un gol el Alba.

-Cuidado con el subconsciente…

-No me traicionará, voy mentalizado. El Málaga es el rival a batir en la categoría en estos momentos. Va a ser muy difícil y estamos trabajando con esa ilusión de poder competir en La Rosaleda.

-Es curioso, porque pasa de ser empleado de los Al-Thani a compartir espacio en igualdad de condiciones a nivel de cargo.

-Sí, es una situación de esas que se dan en el fútbol por diversas circunstancias. En este partido nos trataremos de tú a tú. Además mi caso no es una situación al uso. Yo me pasé a la gestión y tengo la suerte de encabezar un proyecto. Compartiré espacio con ellos. En este partido en concreto cada uno velará por sus intereses. ¿La relación? La relación es cordial, sin ningún tipo de problemas. No puedo decir que sea estrecha pero sí muy cordial. El año pasado tuvimos a Cifu cedido aquí y entre los clubes hay buena sintonía.

-¿Por qué no ha vuelto al Málaga?

-Tuve la oportunidad en alguna ocasión, pero yo, cuando se trata del Málaga, me gusta ser muy honesto conmigo y con el propio Málaga. Yo se lo debo todo al Málaga. Si hoy estoy en el Alba es gracias al club. Por eso, para volver, se tienen que dar algunas condiciones. Si vuelvo será acorde a la honradez y a lo que yo pienso que deben ser las cosas. Igual que decidí en su momento seguir otra vía aunque el club de toda mi vida haya sido el Málaga. Cuando se me propone la vuelta yo tenía claro que tenía que ser un proyecto serio, con un organigrama claro y finalmente no se concretó. -¿Volverá algún día?

-En la vida nunca se sabe. Ahora mismo estoy muy feliz en Albacete, no me planteo otra cosa. Una vez me dijo el pintor malagueño Antonio Montiel que, por cómo somos en esta ciudad, para triunfar en Málaga hay que salir, triunfar fuera y así poder volver. Es una ilusión que siempre tendré, pero soy feliz y estoy comprometido al 100x100 con el Albacete.

-¿Sigue creyendo Víctor Varela en Al-Thani?

-Yo soy más de creer más en los proyectos que en las personas. He trabajado en diferentes proyectos y momentos en que me he sentido identificado y otros en los que no me he sentido cómodo. Por eso me marché en su día. La gente sabe que yo cuando trabajo no tengo límite, pero no puedo entregarme 10 ó 12 horas diarias de lunes a domingo sin estar cómodo. Así que, más allá de que crea o no crea, lo importante es que se den esas condiciones de comodidad.

-¿Cuándo fue la última vez que hablaron y de qué?

-La última vez fue cuando descendió el Málaga, que le mandé un mensaje deseándole mucha suerte y un pronto regreso a la Primera. Me dio las gracias y me deseó también suerte.

-Ellos no acabaron bien con Shatat, pero usted sí. ¿Qué es de él? ¿Mantienen la relación?

-Sí, tengo contacto con él. Para mí es una de las figuras más injustamente tratadas en Málaga. Vino en una época de crisis absoluta, con incertidumbre total dentro y fuera del campo. Fue una persona que consiguió estabilizar el club y hacer que saliera delante cuando existía un riesgo de desaparición real. Los que formamos parte de aquel equipo de trabajo sabemos el peso que tuvo. Nadie le invitó a meterse en aquel jardín y sin embargo dio la cara hasta el final. -¿A qué se dedica ahora?

-Tiene empresas y tiene diferentes proyectos a nivel empresarial. No está en España, pero viene puntualmente. Si viene, y podemos cuadrar agendas y vernos, nos vemos. Es un amigo personal, prácticamente de la familia.

-¿Por qué acabó mal con el jeque?

-Si soy sincero no podría responder a esa pregunta. Él realmente cuando vio que la transición natural era la llegada de sus hijos, dio un paso al lado y entendió que su misión en el club había terminado. Su salida fue muy elegante. Los motivos del jeque los desconozco y no he hablado con él de ese tema.

-¿Alguna vez intentaron comprar el Málaga?

-No, no. Yo siempre hablo bien del Málaga y su potencial a todos los niveles. Pero ha quedado de manifiesto en muchas ocasiones que el dueño no quiere venderlo. Para poder plantear una opción así, la otra parte tiene que tener alguna intención de vender. Y no parece que sea así.

-Ahora usted está ligado a los Kabchi, apellido que en Málaga no trae buenos recuerdos.

-Bueno, tampoco estaría de acuerdo con esa valoración sobre la familia Kabchi. La familia Kabchi no acude al Málaga, es el Málaga el que acude a la familia porque tiene necesidad de financiación. Creo que fue una figura muy importante para no descender de categoría e impidió que se produjeran denuncias por impago de los jugadores. -¿Cómo son?

-Son gente muy cercana, muy humilde, gente fáciles en el trato y personas que han montado un proyecto con profesionales y dejan trabajar. En el fútbol, cuando contratas a gestores, a profesionales, es muy importante que la propiedad te marque objetivos y tan importante o más es que te deje tiempo para alcanzarlos sin ningún tipo de interferencia negativa.

-Desde luego en Albacete lo están haciendo bien…

-Ellos ponen todos sus contactos, conocimientos y experiencias en el mundo del fútbol a disposición del club. Dejan trabajar y sólo intervienen cuando es necesario o cuando pueden aportar algo. Es una plusvalía extra la que tenemos aquí. Es de agradecer tener a unos propietarios involucrados en el día a día y que se vuelcan y te ayudan.

-¿Cómo llega un ingeniero de Telecomunicaciones a periodista y de ahí a dirigir un club profesional de fútbol?

-Mi caso es un caso entre un millón. Al final en la vida hay que marcarse retos y yo lo he hecho en función de las oportunidades que se me han ido presentando. Me gusta pensar que voy cumpliendo retos y mi trayectoria me ha traído al Alba. Ahora soy feliz aquí pero, por mi forma de ser, terminaré por marcarme nuevos retos en un futuro que espero sea largo. En el mundo del fútbol es donde me siento plenamente realizado, o en el deporte profesional mejor dicho. El día que considere que el fútbol no me supone un reto, emprenderé otro camino. Espero que no llegue, pero no me pesará pues lo haré convencido.

-¿La gente sabe que a usted lo que le gusta es el balonmano?

-[Risas] Aquí cuando llegué a Albacete busqué un equipo en el que poder competir, pero el equipo más cercano está en Villarrobledo. Llegué a debutar en Segunda pero es imposible hacer compatible los calendarios. Entre la edad y que uno no tiene nivel… pero intento entrenar y tener contacto con el balonmano. Es el deporte en el que siempre he competido.

-¿Ha hablado con Muñiz del partido?

-Si, hablamos el lunes. Yo hablo todas las semanas con él. Él, su mujer y sus hijas son parte de mi familia, no son sólo amigos. Esta semana voy a intentar llamarle un poco menos y ya para la semana que viene volveremos a la normalidad. Es una situación extraña, tanto enfrentarme al Málaga como enfrentarme a Muñiz. Estuve con él en Levante, Alcorcón... Yo le aprecio mucho y le deseo lo mejor. Pero también entiende las circunstancias del partido de mañana. Una vez que termine, abrazo y a volver a las llamadas frecuentes.

-¿Le dio algún consejo a la hora de confeccionar la plantilla?

-Él y yo hablamos mucho de fútbol, más que consejos tenemos charlas de fútbol y es una persona de la que sacar muchas conclusiones positivas. Me enriquece mucho en la faceta profesional y desde el punto de vista de la amistad. Luego cada uno gestiona su equipo.

-Juntos casi llevan a Primera al Alcorcón…

-Fue un año muy bonito, estuvimos muy cerquita, nos quedamos fuera del play off en la última jornada. Estaban también Álvaro Reina, Toni Mengual y Rafa Caro, que ahora está en el Real Madrid. Le sacó el máximo jugo a una plantilla y se quedó muy cerquita de luchar por el ascenso. Fue una pena no tener el premio después de un año trabajando tan duro, pero me quedo con las muchas anécdotas y todo el trabajo realizado.

-¿Qué le parece el Málaga?

-El Málaga me parece un equipo sólido, competitivo y muy adaptado a la categoría. Se ve que están comprometidísimos. Si lo ves competir, llevan el sello de Juan Ramón. Es un equipo muy fiable. Y eso en una competición tan larga y exigente, con 42 jornadas, es clave. Está bien comenzar bien, pero mantener ese nivel de exigencia… Sólo hay que ver la cantidad de recién descendidos que no lograron subir en el primer intento. En el momento que alguien crea que va a ganar partidos por ser el Málaga, en ese momento dejara de conseguir buenos resultados.

-¿Lo ve en Primera?

-Es pronto para verlo en Primera. Llevamos muy pocas jornadas. Insisto, he visto equipos de primeras vueltas de récord y que luego no son capaces de mantener el ritmo. Ha presentado las credenciales de equipo fiable, hay que esperar para responder esa pregunta.

-¿Y el Alba?

-Nuestra situación es muy diferente. De la mano de nuestro director deportivo, Mauro Pérez, buscamos una plantilla que diese un paso más, contando con un buen técnico como Luis Miguel Ramis. Y el objetivo es sumar los 50 puntos cuanto antes y no pasar los apuros de la pasada campaña. Pero hay que esperar a 2019 para saber cuándo ilusionarse. Si esos objetivos se cumplen antes de que acabe la competición, ya pensaremos en ilusionarnos.

-¿Cuánto le dolerá el resultado del partido?

-Uf, yo lo definiría… que quede claro que yo en este partido quiero que gane el Albacete. Eso es así. Y pongo la comparación. El amor a una madre es incondicional y para siempre, pero tengo un matrimonio feliz y también tengo que cuidarlo. Es como una pelea entre tu pareja y su suegra, va a ser incómodo. También están en medio mi propia familia y los ex compañeros del club. Yo quiero ver feliz a mi otra familia. Va a ser incómodo. Eso no quiere decir que me guste ver al Málaga perder…

-¿Firma el ascenso del Málaga y la permanencia del Alba?

-No me gusta firmar nada en fútbol. La competición es muy larga y no me gusta. Firmaría éxitos para los dos, pero hasta que esto no avance no sabremos cuál es el verdadero éxito. No es conseguir la permanencia solamente, es cómo consiga la permanencia. Que la competición nos marque los objetivos y mantenga viva la ilusión, hay que vivir con ilusión.

- Una extra para cerrar, ¿cómo es Iniesta en las distancias cortas?

-Andrés es de esas personas que creo que merecen una definición al margen de cualquier otra. Naturalidad, cordialidad en el trato, cercanía, cariño... Pese a su grandeza parece que es alguien que conozcas de todas la vida. Y es uno de los más grandes de la historia. Sólo podría decir cosas buenas en este periodo, que tampoco fue mucho, en todas y cada una de las veces dio cariño al club. Para mí es una persona extraordinaria y su grandeza es vivir ajeno a todo eso que le rodea por ser quién es.