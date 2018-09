Estudiando entre libros, polvo y uralita

Entre libros, obras y uralita han pasado prácticamente su vida escolar Víctor, María, Marcia, Mario, Juampi, Alberto y Lucía. En 2007 les tocó sufrir los barracones que Educación instaló en un descampado de Torre de Benagalbón, junto al recinto de la Policía Local y el Parque de Bomberos. Tenían 3 años y llegaban a unas casetas que apenas les ofrecía una mesa, una silla y una pizarra. Cuatro clases de infantil más un módulo que hacía las funciones de comedor. Entonces, el mayor problema para los padres era remendar los pantalones y mucha agua oxigenada para tratar las heridas de las caídas en el cemento. El patio de recreo no tenía ningún elemento para la distracción. En 2008 por fin entraban a un colegio. Un edificio, el CEIP Josefina Aldecoa, por donde recorrer los pasillos y hacer ejercicio en pistas deportivas. Sin embargo, septiembre no fue lo esperado porque entraron en un recinto en obras. Si bien Infantil estaba habilitado para su uso, continuaban los trabajos en los módulos de Primaria. Estos jóvenes, de ahora 14 años, no sabían que todo era susceptible de empeorar. Con ocho años volvieron a las prefabricadas en el CEIP Josefina Aldecoa. La población de Torre de Benagalbón -la zona de expansión de Rincón de la Victoria junto a Parque Victoria en La Cala del Moral - seguía creciendo sin infraestructuras educativas adecuadas y tuvieron que instalar dos clases adicionales, y luego cuatro. "Los niños ya sabíamos que cuando llegábamos a cuarto, no tocaban barracones", recordaban estos estudiantes que ahora sufre las obras de su futuro instituto desde las aulas prefabricadas donde los han emplazado mientras finaliza el edificio. "Hacía mucho calor, y daba igual abrir la ventana porque daba a un muro. En apenas 45 metros estaban las sillas, las mesas, 25 alumnos y el profesor. No teníamos biblioteca ni laboratorios, esta vez, sí podíamos disfrutar de una pista deportiva", relataron.

Y fue entonces, cuando viendo la que se avecinaba, los padres y madres de Rincón de la Victoria respaldados por asociaciones y grupos políticos iniciaron acciones reivindicativas pidiendo la construcción de un nuevo instituto. Se creó la Plataforma por la Educación en Rincón de la Victoria con la única pretensión de que estos niños no sufrieran en Secundaria y Bachillerato lo que habían vivido en Primaria. La necesidad de un cuarto instituto era tan evidente como que la Junta de Andalucía había construido en esta última década cuatro nuevos colegios además de otro IES en La Cala del Moral.

Hubo encierros y manifestaciones, y la Agencia Pública Andaluza de Educación licitó en octubre del año pasado las obras en la zona de La Marina en Torre de Benagalbón. El presupuesto rondaba los 4,3 millones de euros, dieciséis meses de plazo de ejecución y 620 puestos escolares.

"Y nuestra pena es que después de haber peleado tanto por un instituto estamos otra vez en prefabricadas y en peores condiciones. Al calor que hace en clase, tenemos que sumarle las vibraciones que sentimos por la obra que tenemos a apenas diez metros", contaban estos niños quien aseguraban llega a casa "mareados" e incluso alguno con "un golpe de calor". "El otro día nos tuvieron que sacar de clase porque el techo se había rajado y la luz se va en ocasiones", contaba este grupo de niños de tercero quienes aseguran que hay grietas en el techo y en las paredes. "En mi clase una mañana no abría la puerta y tuvimos que irnos a otra aula", señaló uno de los jóvenes para quien también es incomprensible no contar con otras dependencias, pista deportiva o "ni siquiera una sombra para resguardarnos en el recreo".