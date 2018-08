Huelga de limpieza en Fuengirola para reclamar mejoras laborales

Los trabajadores de la limpieza y de la recogida de basuras de Fuengirola mantienen la huelga desde la pasada medianoche después de que no prosperara ningún acuerdo con la empresa concesionaria del servicio en la localidad, Urbaser, a la que desde hace más d eun año reclaman mejoras laborales en la negociación del nuevo convenio. La protesta se prolongará hasta el próximo 19 de agosto y entre algunas de esas demandas se encuentra una subida salarial para los trabajadores así como el cobro del salario íntegro durante los días de vacaciones, la recuperación del plus de antiguedad, la reactivación de los trienios, o la reducción del horario laboral de 40 a 35 horas semanales, ampliado en 5 horas semanales en 2012 como medida de austeridad.

"No deseamos ninguna huelga, pero es necesario que alguien encuentre una fórmula para mejorar las condiciones laborales si no es en un año en dos, tres o cuatro", señaló el presidente del comité de empresa, Francisco Jiménez, quien afirmó que la empresa "alega que no gana dinero" y no puede acceder a sus demandas "mientras que el Ayuntamiento se lava las manos y se escuda en que es un conflicto entre una empresa privada y sus trabajadores".

Por otro lado, desde el sindicato de CCOO avanzaron que "no se descartan nuevas convocatorias y movilizaciones si no se alcanza un acuerdo de convenio colectivo digno". "La ciudadanía de Fuengirola merece un servicio de limpieza de calidad, que solo es posible, con un presupuesto y condiciones laborales dignas para los trabajadores que lo prestan", agregaron desde el sindicato, que recordaron que el conflicto data del año 2016, cuando la plantilla "intentó negociar sin éxito, recuperar derechos sociales y económicos perdidos durante los años de crisis". Por último, desde el Ayuntamiento informaron que en el día de ayer se produjeron diez incidencias en islas ecológicas de la ciudad, de las que ocho han sido manipulaciones, como es el caso de manipulación de cerraduras o cuadros eléctricos. Igualmente, realizaron un llamamiento a la colaboración ciudadana durante la huelga de limpieza que se extenderá durante los próximos diez días a la hora de intentar mantener lo más limpia posible la ciudad.

El Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla) determinó unos servicios mínimos del 50% durante los días laborales . Dicho porcentaje asciende al 65% los días festivos (en este caso el 15 de agosto) así como los fines de semana.