La Junta investiga el origen de un alga tóxica en el pantano La Concepción

Los accesos al pantano de La Concepción permanecen precintados desde el pasado 16 de marzo. La Junta de Andalucía investiga la presencia de un posible alga tóxica en el embalse que podría haber sido la causante de la muerte de varios animales que bebieron agua de la orilla que podría estar contaminada por esta bacteria. Mientras tanto y a la espera de los resultados, la delegación de Salud ha prohibido el acceso al embalse de forma preventiva por si existe algún riesgo de contagio con el contacto directo con el agua.

Por este motivo, hace diez días se procedió al precintado de los accesos de entrada al pantano, de forma que no se permite el baño y también queda prohibida cualquier actividad que pueda realizarse en el agua, como la navegación o el uso de flotadores o tablas. Asimismo, ya que se trata de un lugar frecuentado por los vecinos para su esparcimiento, tampoco se recomienza pasear por la zona con animales por si estos pudieran beber este agua.

La investigación se ha llevado a cabo a raíz de la denuncia de la dueña de uno de estos animales, que encargó un análisis del agua a un laboratorio privado de Madrid, tal y como adelantó este martes La Opinión de Málaga, que detectó la presencia de un alga que podría desprender toxinas perjudiciales para los animales que beban de este agua en concentraciones elevadas.

La Junta realiza ahora los análisis pertinentes en varios puntos específicos del pantano y recogida de muestras para detectar la presencia de dicha toxina, ya que los análisis ordinarios no la reflejan. Además, aseguran que durante el pasado fin de semana se llevaron a cabo dos medidas adicionales de limpieza del agua mediante depuración y el pasado lunes se aplicó carbono activo para eliminar cualquier posible elemento tóxico, explicaron.

Aseguran que el agua del grifo procedente del embalse es potable y apta para el consumo

No obstante, las mismas fuentes subrayaron que el agua del grifo procedente del embalse es potable ya que esta pasa por un control de depuración, por lo que no hay riesgo en el consumo de la misma, solo si se utiliza directamente del pantano.

La Junta ya ha contactado con Acosol, la empresa pública dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol encargada del abastecimiento del agua, así como con el Ayuntamiento de Istán, para acordar las medidas oportunas a llevadas a cabo en los últimos días.

En este sentido, el Ayuntamiento de Istán ya informó el pasado 16 de marzo a través de sus redes sociales que la Policía Local, siguiendo las instrucciones del concejal delegado de Sanidad, procedería a precintar el acceso al pantano en las zonas de Zahara de Istán y el Pinillo “con el propósito de evitar que, tanto las personas como sus mascotas corran riesgos innecesarios mientras la zona sigue bajo análisis e investigación por la reciente muerte de varios perros en dicha zona”.

Unos días antes, desde el ayuntamiento ya se recomendaba a los vecinos que no dejaran a sus mascotas sueltas por dicha zona, actualmente bajo investigación y análisis por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) y de las autoridades competentes para determinar la causa de la muerte de los animales así como la posible presencia o no de un alga tóxica. También se baraja la hipótesis de que se trate de veneno esparcido en el entorno y no a una bacteria del agua.