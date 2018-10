La Plataforma por el Tren Litoral critica "el silencio" e inacción del Gobierno

La Plataforma por el Tren Litoral, integrada por los más importantes colectivos sociales y empresariales de la provincia de Málaga, vuelve a salir públicamente a reclamar el impulso de la infraestructura ferroviaria. Tras la reunión celebrada ayer, el ente denunció "el silencio" y la inacción del Gobierno central ante este proyecto, recordando incluso que desde el pasado mes de junio está intentando "sin éxito" que el nuevo Ejecutivo, con el PSOE al frente, concrete su posición ante esta intervención.

"Vuelve a producirse lo que ya es una constante histórica para el tren litoral, buenas palabras de apoyo por parte de todos, pero pocos hechos reales para que esta infraestructura sea una realidad", indicaron desde el colectivo, que incidió en que este comportamiento es independiente del grupo político que tenga la responsabilidad de gobernar. Por medio de un comunicado, firmado por la portavoz de la plataforma, Violeta Aragón (también secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga), puso en cuestión el comportamiento de la Administración central cuando no hace ni diez meses el PSOE presentó una proposición no de Ley en la que reclamaba al anterior Gobierno del PP que atendiera esta "necesaria infraestructura de forma urgente", llegando a criticar la escasa reserva presupuestaria que hacía en las cuentas de 2018. Sin embargo, "en los últimos cuatro meses, cuando ya es responsable de poder cambiar esta realidad, no ha actuado", se quejó. Para Aragón, lo que ocurre con el proyecto ferroviario se da "una situación pendular en la que todos critican cuando no están en el Gobierno, pero cuando les toca mover ficha se hace el silencio". Asimismo, puso en cuestión el papel de los diputados nacionales de las diferentes formaciones, que meses atrás firmaron un manifiesto conjunto de defensa del tren litoral, una rúbrica que "no tiene ningún valor si no son capaces de conseguir la apuesta presupuestaria necesaria".