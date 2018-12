El resurgir del Pasaje Begoña de Torremolinos

Durante los años 60 y principios de los 70 fue un emblema internacional del ocio, la convivencia y la diversidad. Hasta que el 24 de junio de 1971 más de 300 personas fueron detenidas por su condición sexual en una macroredada. Hoy el Pasaje Begoña, rebautizado como pasaje Gil Vicente, presenta un importante estado de abandono. Los locales comerciales de este céntrico callejón están cerrados a cal y canto desde hace años. Todos menos uno.

Hace apenas un mes que abrió la inmobiliaria Pía Beck en homenaje a la pianista que fundó el primer piano bar de Torremolinos. Y está previsto que en el mes de febrero abra el segundo de los locales, tras los que llegarán nuevas ofertas. La iniciativa, promovida por la Asociación Pasaje Begoña, pretende recuperar la estética de este callejón del centro de la ciudad y lo que supuso a nivel local e internacional.

"Poder contribuir a que toda esta calle se rehabilite y vuelva a recuperar parte del esplendor que tuvo es muy satisfactorio"

“Para mí, que Torremolinos es un lugar muy importante en mi vida, poder participar de la historia y el poder contribuir a que toda esta calle se rehabilite y que vuelva a recuperar parte del esplendor que tuvo en aquella época es muy satisfactorio”, explica Jaione Galdós, propietaria del local, quien además agrega que “mucha gente viene a felicitarnos por haber abierto aquí, por recordarla, nos cuenta anécdota de aquellos años y todo eso es muy gratificante”.

De origen vasco, Galdós lleva una década viviendo en la ciudad, su segunda casa, y es consciente de lo que supuso el Pasaje Begoña en aquellos años. “Pía Beck fue la única mujer que tuvo un negocio aquí y por eso, como mujeres, decidimos que nuestro local debía rendirle honor a ella”, comenta.

De hecho, en el interior del negocio todo recuerda al Blue Note. No faltan referencias a la pianista holandesa, considerada como la mejor pianista de jazz del mundo, que nunca ocultó su homosexualidad. “Ella era una mujer muy poderosa en una época en la que las mujeres todavía no teníamos ese poder”, añade.

El Pasaje Begoña, cuna de los derechos LGTBI, estaba lleno de clubes, hoy de locales cerrados, donde cada cual podía expresarse libremente. “Era un lugar para poder expresarse libremente, que es el germen de lo que es hoy en día Torremolinos. Todo el mundo era bien recibido, y esa diversidad y ese buen ambiente es lo que se quiere volver a tener en esta calle, porque al fin y al cabo Torremolinos es una ciudad multicultural en el que todo el que viene es bien recibido, como me he sentido yo después de diez años”, apunta Galdós, que no oculta su emoción de ser la primera empresaria en abrir las puertas de su negocio en este mítico callejón.

Tras esta primera apertura llegarán muchas más. Está previsto que el próximo local abra sus puertas en el mes de febrero, justo al lado de la inmobiliaria. En esta ocasión, se trata de una agencia de viajes que llevará el nombre de La Sirena, un bar de los años 60 que también se vio afectado por la redada de principios de los 70.

"Pensamos que todos los locales comerciales que están disponibles deben rendir homenaje a los que hubo"

“Pensamos que todos los locales comerciales que están disponibles en el Pasaje Begoña deben rendir homenaje a los que hubo y para nosotros, como agencia de viajes, La Sirena era el más adecuado”, señaló Santiago Rubio, quien se encargará del negocio junto a su fundador Manuel Arena. “Si decidimos instalarnos en el Pasaje Begoña fue porque creemos que es una forma de reivindicar y recordar lo que pasó hace unos años, y además confiamos en su recuperación porque es un lugar bastante céntrico”, agregó.

El pasado mes de octubre el PSOE registró en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) para impulsar la declaración del Pasaje Begoña como Lugar de Memoria Histórica. Al mismo tiempo, insta a promover una campaña de promoción turística nacional e internacional sobre el Pasaje Begoña y lo que representó históricamente y a destinar recursos económicos que permitan restaurar el edificio Begoña, incluyendo la creación de un archivo histórico de LGTIBI y un centro de interpretación al respecto.