Salado espera dar solución a Parque Victoria antes de finalizar el mandato

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), quiere zanjar la desesperante situación que viven los vecinos de Parque Victoria. Una urbanización que lleva más de 15 años levantada y que a día de hoy sigue sin estar resuelta con el consiguiente perjuicio de los propietarios, que soportan deficiencias en servicios básicos, jardinería y otros espacios urbanos. Tanto como 4 millones de euros que los promotores deberían haber invertido como resultado de las cargas externas propuestas por el Ayuntamiento.

“Estamos en disposición de ir avanzando en la recuperación de esas zonas de la urbanización, dentro de nada, si todo va bien, podemos avanzar en las obras de infraestructuras para culminar ese sector de Parque Victoria, y no será el Ayuntamiento quien pague esos 4 millones de euros”, afirmó el regidor. quien aseguró que el acuerdo con los promotores “para que terminen la urbanización y esté en perfecto estado de uso, está muy cerca”. A ser posible, antes de que finalice el mandato, según confirmó Salado.

En 2007 la Junta de Compensación solicitó el acta de recepción de las obras al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. Dos años después, los promotores entendieron que ésta había quedada conformada por silencio administrativo. En 2010, la alcaldesa, Encarnación Anaya (PSOE) firmó el acta de recepción advirtiendo de la obligación que tenían de asumir una serie de infraestructuras que seguían pendientes. Un año después, terminado el plazo dado por la Corporación, quedaban actuaciones por hacer. “La recepción no se hizo de forma correcta, y eso nos ha creado una gran inseguridad jurídica. Si no se hubiese recepcionado estaríamos ejecutando avales, pidiendo responsabilidades a las constructoras y ejecutando las obras no realizadas”, se quejó entonces Salado desde la oposición.

Clave La recepción de la urbanización está actualmente en los tribunales

A su llegada al gobierno, ejecutó siete avales e inició el expediente para revisar la recepción de las obras que fue elevado al Consejo Consultivo por tres veces. El organismo andaluz finalmente acabó remitiendo a la Corporación al contencioso administrativo por “lesividad” de dicho acta de recepción. Éste se inició en 2014 y sigue sin concluir.

“Parque Victoria tiene ese conflicto de recepción con los promotores que tienen que invertir 4 millones de euros y con los que viene años litigando el Ayuntamiento. Esas actuaciones se tienen que hacer pero no con el dinero de los rinconeros. Debe ser con las cuotas que tienen que pagar los promotores”, recalcó subrayando que “hay que rectificar actuaciones erróneas del pasado para garantizar el bienestar de los ciudadanos en el presente y en el futuro. Se trata de un acto de defensa de los intereses de los ciudadanos que viven en esta urbanización y que deben disfrutar de los servicios por los que pagan”.

La urbanización Parque Victoria, al norte de la autovía en La Cala del Moral es la más extensa del municipio con una superficie aproximada de tres millones de metros cuadrados. Ésta compuesta por cuatro sectores. Dos de ellos ya son urbanizables, por lo que a les competen las cargas externas y otros dos pendientes de desarrollar. La Junta de Andalucía tiene parte en ambos entornos.