Torremolinos inaugura su mayor transformación urbanística en décadas

Hace más de dos años que se cerró por primera vez al tráfico la plaza Costa del Sol con el objetivo de iniciar la mayor transformación urbanística de Torremolinos de las últimas décadas. La imagen de hoy dista de la de aquel mes de noviembre de 2016 en la que se anunció el recorrido alternativo que, en adelante, realizarían los conductores habituales a cruzar por esta plaza y la avenida Palma de Mallorca.

Aunque los trabajos de peatonalización, sin embargo, no comenzaron hasta enero del año pasado. Un año después ya es posible cruzar a pie una de las principales arterias del centro de la ciudad y que conecta directamente con otras cuatro plazas como la de La Nogalera, Andalucía, Picasso y la plaza de la Independencia.

El proyecto, que ha supuesto una inversión municipal de 3,5 millones de euros y que tiene como objetivo la reactivación del comercio local y convertirse en un nuevo punto de encuentro para los vecinos y visitantes, servirá también de eje central de la vida cultural y de ocio del municipio. Y aunque ya se abrió parcialmente al público a finales del año pasado con motivo de la inauguración del alumbrado navideño la inauguración oficial no tuvo lugar hasta ayer.

El acto contó con la presencia del alcalde, José Ortiz, acompañado por miembros del equipo de gobierno y representantes de los diferentes grupos políticos en la oposición, salvo el Partido Popular, asociaciones de empresarios, y el propio diseñador del proyecto, el arquitecto malagueño Salvador Moreno Peralta, además de reunir a cientos de vecinos interesados en formar parte de este hito histórico, que coincidió con la celebración del Día de San Valentín y el ganador del premio Reyes por un día que celebra cada año la Asociación de Comerciantes de Torremolinos (ACET).

Se han instalado en la plaza Costa del Sol cuatro esculturas de la artista Elena Laverón

“Lo que parecía un sueño por fin se hace realidad. Este proyecto es un encuentro de los ciudadanos con la historia, no solo porque tiene un valor de vanguardia, de innovación, representado por la pérgola que es un diseño único para nuestra ciudad, sino que es un encuentro también con nuestro patrimonio histórico representado por la casa María Barrabino”, manifestó ayer el alcalde, en los minutos previos al descubrimiento de la placa conmemorativa con motivo del día de la inauguración y de introducir la cápsula del tiempo que volverá a abrirse por primera vez dentro de 25 años y que contiene, entre otros, los periódicos del día y fotografías de las obras de la plaza.

“La plaza Costa del Sol es hoy un encuentro con el ocio, con la gastronomía y con el arte, que va a estar muy representado por las esculturas de Elena Laverón. Es un espacio abierto al público y queremos que tenga esa vitalidad y fuerza que siempre ha tenido nuestra ciudad”, agregó.

“Esto es una maravilla. Antes no podías ni pasear a la sombra y ahora en Málaga tendrías que andar mucho para ver una plaza como esta”, comentó Ángeles Rodríguez, natural de Jaén pero que reside en el municipio de Torremolinos desde hace más de 20 años. Yen la misma línea se manifestó su marido, Miguel Álvarez, quien apuntó que “lo mejor que podrían haber hecho es peatonalizarla. Antes pasaban muchos coches por aquí y no se podía pasear”. Aunque no todo son críticas positivas, otros vecinos se quejan de que los parterres de flores estén al mismo nivel del suelo.

Presupuesto 3,5 millones de euros ha sido el presupuesto destinado al proyecto que se ha desarrollado en dos fases a lo largo de 2018

Durante la mañana también se inauguraron las cuatro obras de Elena Laverón que de ahora en adelante se encuentran expuestas en la plaza Costa del Sol en presencia de su autora. Así como el Arco de los Besos como guiño al Día de los Enamorados.

El proyecto, sin embargo, no concluye aquí. El Ayuntamiento de Torremolinos trabaja ahora en la rehabilitación de la casa María Barrabino y su posterior integración urbana en la plaza, una iniciativa que, según el alcalde, podría demorarse uno o dos años más. “Ahora mismo se están llevando a cabo los trabajos de reforzamiento de la estructura de la casa porque el tejado estaba completamente roto y temíamos que el resto de la casa pudiera destruirse.

Una vez finalicen estos trabajos comenzará otro proceso de rehabilitación que contempla la recuperación de todos los elementos decorativos de la casa, de principio del siglo pasado. Algunos de estos elementos ya no se fabrican, por lo que tendrán que ser objetivo de estudio”, explicó el regidor, que aseguró que está en conversaciones con los propietarios de los locales situados delante de la vivienda para su posible reubicación. Por otro lado, se espera que el mercado gourmet situado en la plaza de la Independencia se inaugure este verano, complementando así la oferta de ocio de esta zona del municipio.