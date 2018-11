Alcaldes de la Costa del Sol y Axarquía piden tomarse en serio el proyecto de tren litoral

Los alcaldes de Marbella, Mijas y Nerja, Ángeles Muñoz, Juan Carlos Maldonado y Rosa Arrabal, respectivamente, han abogado este miércoles por que los regidores de las localidades de las comarcas de la Costa del Sol Occidental y Axarquía y las Administraciones Públicas "se tomen en serio" el proyecto del tren litoral y que la conexión ferroviaria se prolongue hasta Nerja.

Los regidores de los tres municipios han participado en el foro Encuentros Costal del Sol Horizonte 2030, que ha organizado en Marbella la emisora local de la Ser, en el que han reclamado también la ejecución del proyecto del saneamiento integral del litoral.

Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella "O nos tomamos el tren litoral en serio o caemos en una cuestión totalmente frívola. No se trata de una infraestructura menor como para que sea un asunto que solamente salga en campaña, cuando llevamos 20 años esperándolo"

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha pedido que el proyecto de la conexión ferroviaria hasta la capital se aborde "de forma seria y no solo en periodo electoral". "O nos tomamos el tren litoral en serio o caemos en una cuestión totalmente frívola. No se trata de una infraestructura menor como para que sea un asunto que solamente salga en campaña, cuando llevamos 20 años esperándolo", ha agregado.

Muñoz ha calculado en unos 2.000 millones de euros la inversión para ejecutar el proyecto, del que ha destacado que "sería rentable" ya que, ha indicado, unos cinco millones de viajeros usarían este medio de transporte cada año.

"Hay una partida presupuestaria de 6,5 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado y estoy convencida de que no se va a ejecutar nada, porque hasta la fecha no tenemos ninguna noticia sobre si de verdad va a haber o no un tren a la costa", ha apuntado Muñoz al tiempo que ha lamentado que Marbella sea la única ciudad de más de 150.000 habitantes que carece de conexión ferroviaria.

Rosa Arrabal, alcaldesa de Nerja "Es necesario que el tren llegue hasta Nerja y por eso vamos a luchar. Espero que en esa lucha cuente con el apoyo de los alcaldes de la zona occidental de la Costa del Sol"

La alcaldesa de Nerja, Rosa Arrabal, ha asegurado que en su municipio se acuerdan del tren "todos los días desde que vimos que no íbamos a formar parte del proyecto". "Es necesario que el tren llegue hasta Nerja y por eso vamos a luchar. Espero que en esa lucha cuente con el apoyo de los alcaldes de la zona occidental de la Costa del Sol. El Gobierno central tiene que reconsiderar el proyecto del tren para que incluya toda la costa oriental", ha agregado.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, ha atribuido a la "confrontación política" el bloqueo del proyecto. "Cuando una Administración Pública es de un signo político y otra, de otro, no se entienden y lo que ocurre es que hay infraestructuras básicas sin ejecutar desde hace 20 años", ha lamentado.

Maldonado ha asegurado que la marca Marbella es "muy potente" y de ella se benefician los municipios de la comarca, incluido Mijas, y ha pedido también convertir a la Axarquía "en otra marca potente".

Juan Carlos Maldonado, alcalde de Mijas "Desde Mijas reivindicamos la alianza entre las administraciones de los distintos signos políticos porque sabemos que es prioritario entendernos. La Costa del Sol oriental también debe estar incluida en una infraestructura de futuro y no de unas elecciones"

"Al final, estamos hablando de un destino turístico que se complementa y enriquece mutuamente. Desde Mijas reivindicamos la alianza entre las administraciones de los distintos signos políticos porque sabemos que es prioritario entendernos. La Costa del Sol oriental también debe estar incluida en una infraestructura de futuro y no de unas elecciones", ha apuntado.

Saneamiento integral de la Costa del Sol

La alcaldesa de Marbella se ha preguntado también sobre las razones por las que la Costa del Sol Occidental vende "calidad y excelencia" mientras las playas albergan las infraestructuras de saneamiento. "Son pozos en mitad de la arena que, además, cuando hay una tormenta sufren fisuras y fugas", ha aseverado.

Según la regidora, la Junta ha recaudado 390 millones de euros en la provincia de Málaga para financiar unas 50 obras relacionadas con el saneamiento integral, pero sólo ha invertido el 3,5%, ha señalado. "Los ciudadanos deberían reclamar la ejecución de esas infraestructuras con mayor contundencia y rigor, puesto que todo lo recaudado ha salido de sus bolsillos", ha indicado.

Maldonado ha asegurado que la falta del saneamiento integral supone "cargarnos a la gallina de los huevos de oro" y ha pedido más recursos en materia de infraestructura y de seguridad, aspectos, a su juicio, necesarios para que la provincia "fidelice al turismo que nos ha venido prestado".