Los nerjeños elegirán en septiembre los proyectos a ejecutar por el gobierno

Los técnicos de Nerja están ultimando las valoraciones de cada uno de los 131 proyectos que los vecinos quieren que el equipo de gobierno (PSOE, Izquierda Unida, Eva) ejecute este año en el municipio. Dado el elevado número de propuestas y la variedad de las mismas, el Ayuntamiento decidió que fueran los responsables de cada área los que estudiarán su viabilidad económica y técnica.

Esta amplia participación se refleja también en el perfil de los participantes ya que además de las peticiones ciudadanas relacionadas con la vía pública o con equipamientos como puede ser la creación de centros sociales, también las hay encaminadas a la creación de espacios para la práctica de la escalada o el parkour. Todos ellos forman parte de los primeros presupuestos participativos que vive el municipio de Nerja.

"Estamos muy contentos porque sin duda ha superado las expectativas de participación. Es la primera vez que los ponemos en marcha, y por tanto, es una primera experiencia con la que todos nos estamos educando, y por lo que año tras año nos resultará más fácil", explicó Cristina Fernández (Eva, formación afín a Podemos y Equo), la concejal responsable de Participación Ciudadana. "Para los tres grupos que formamos el gobierno es importantísimo involucrar a los ciudadanos en la gestión municipal. No se debe recurrir a ellos sólo para el voto electoral, tiene que trascender a otros momentos importantes como lo es el Presupuesto municipal", argumentó la edil quien recordó que este año el Ayuntamiento ha destinado 500.000 euros a este fin. "Es una cantidad simbólica, pero esperamos incrementarlo en los próximos años porque los proyectos importantes e innovadores tenemos que decidirlos entre otros. La participación tiene que ser constante", agregó Fernández quien no quiso apuntar cuáles son algunos de los proyectos más solicitado para "no influir en las votaciones".

La previsión del gobierno local es que los vecinos puedan empezar a votar las propuestas en septiembre. De esta forma, en el último trimestre del año podrían redactarse los proyectos o ejecutarse "en el caso de que sean intervenciones fáciles". Todas ellas están consignadas al Presupuesto 2018. "No creo que haya inconveniente en que continúen el año que viene. Son propuestas de la ciudadanía, y por tanto, no creo que ningún grupo ponga reparos", opinó Fernández quien recordó que este proyecto de participación ciudadana lo han denominado "Nerja Decide". Las iniciativas comenzaron a recogerse el pasado mes de marzo tanto de forma presencial en diferentes espacios públicos del municipio como a través de internet.

Concretamente, a través de la plataforma digital creada al efecto se tramitaron el 58 por ciento de las iniciativas. Para hacerlo físicamente, los vecinos tuvieron que acudir a depositar sus peticiones en buzones que se instalaron en el centro cultural, la biblioteca, en los dos institutos del municipio, en el pabellón polideportivo Enrique López Cuenca, en el centro de salud, en las dependencias de los Servicios Sociales y en la entrada del Ayuntamiento.

El proceso de selección, iniciado en el mes de marzo, tendría que haber tenido una duración de un mes, sin embargo, el análisis técnico se ha extendido dado el volumen de participación.