La Goyesca más polémica

La decisión de Rivera Ordóñez de cambiar la fecha de la tradicional corrida Goyesca de Ronda al día 31 de agosto, justificada en la imposibilidad de competir con otras plazas para tener los mejores toreros en la primera semana de septiembre, provocó rápidamente una importante reacción contraria en las redes sociales, aunque el empresario había pedido a los rondeños comprensión y apoyo ante la decisión tomada. Una solicitud que, a tenor de lo visto en las redes sociales, no habría sido aceptada.

Tampoco encontró respaldo en todas las formaciones políticas. El Partido Popular rápidamente emitió un comunicado rechazando el cambio y anunciado que presentaría una moción en el Ayuntamiento de Ronda para que se pidiese a la Junta de Andalucía que dicho cambio no sea autorizado. No obstante, no hubo que esperar a ver el resultado de dicha moción, ya que los populares anunciaron que tras ser consultado por la portavoz del PP rondeño, María de la Paz Fernández, el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, se habría comprometido a no autorizar dicho evento taurino sin un acuerdo con el Consistorio rondeño, lo que abocaría a Rivera Ordóñez a tener que negociar nuevamente con los grupos municipales. No obstante, desde el Gobierno andaluz siguen guardando silencio oficial sobre este asunto.

Y es que el empresario ya trató de convencer a los miembros de la actual Corporación para que cambiasen la fecha de la fiestas de Pedro Romero para que así fuese posible que la Goyesca quedase dentro de los días de Feria, aunque las negociaciones no llegaron a buen puerto y tras unas semanas de silencio por su parte, anunció el 31 de agosto como el día elegido para hacer posible un cartel compuesto por un mano a mano entre Morante de la Puebla y Roca Rey, que calificó como “el cartel del año” y al que considera Rivera que la Goyesca no puede renunciar.

Precisamente, tras dar a conocer la composición del cartel, insistió en varias ocasiones en la necesidad de mantener el cambio de fechas para poder confeccionar los carteles que considera que debe tener la corrida rondeña para que siga manteniendo el prestigio que posee hasta el momento, algo que dijo hacer por el beneficio de Ronda y la propia corrida de toros.

Pero no solo se encontró con el rechazo en las redes sociales y del Partido Popular. También la asociación de Peñas de la ciudad del Tajo emitió un duro comunicado en el que llega a pedir la declaración de Rivera Ordóñez como persona non grata.

Tampoco el desconcierto entre el mundo de la hostelería es menor, ya que la alteración de la fechas previstas hace que puedan coincidir reservas, al existir clientes que de un año para otro cierran con los hoteles noche de habitación para la Goyesca y ahora se encontrarían con la imposibilidad de atender ese compromiso al estar reservada por otras personas la jornada del 31 de agosto. Incluso una pareja de novios expresó el daño que le ocasionaría dicho cambio, ya que el hotel con el que tienen contratado su evento les habría indicado la imposibilidad de atender dos eventos de esa magnitud, por lo que llegaron a presentar directamente a Rivera Ordóñez el problema que les estaba ocasionando tras llevar un año de preparativos.

Mientras tanto, desde el Ayuntamiento, tras casi una semana de silencio, la alcaldesa de la ciudad del Tajo, Teresa Valdenebro, también salió al paso de la situación y, aunque dijo que la Feria de Pedro Romero no cambiará de fechas, también rechazó que el Consistorio pueda decirle a un privado el día concreto en el que tienen que organizar un evento que también se realiza en un recinto privado, siempre que cumpla con todos los requisitos. “Tenemos que ser conscientes que se trata de un espectáculo taurino privado que se organiza en un espacio que no es público”, manifestó.