Padres del colegio Romero Robledo de Antequera piden la ampliación de las instalaciones

Los padres del colegio público Romero Robledo han agotado su paciencia con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Aseguran que nadie se digna a contestarles a sus preguntas y tampoco les reciben. Una situación que les llevó ayer a anunciar que están estudiando emprender movilizaciones ante la sede provincial de Educación para tratar de conseguir de este modo un encuentro con los responsables educativos para obtener una respuesta a las reivindicaciones que vienen realizado. Desde la asociación de padres y madres del centro (Ampa) aseguran que han agotado todas las vías posibles para tratar de encauzar este asunto mediante el diálogo.

En este sentido, explicaron que el centro, el único público situado en pleno centro del casco urbano antequerano, no posee instalaciones para el servicio de comedor y tampoco dispone de un salón de actos o multiusos que pueda también servir para acoger a los alumnos durante las clases de gimnasia los días de lluvia, además de para realizar actividades comunes entre los alumnos como es habitual en el resto de centros. Los padres denunciaron las carencias del centro, que también hace que sea complicado el poder mantener la conciliación familiar, ya que al no disponer de servicio de comedor aseguran que hay padres que ante la imposibilidad de recoger a sus hijos a esos horarios tienen que recurrir a matricularlos en otros colegios de la ciudad, lo que también conlleva una pérdida de alumnado que de otro modo podría estar cursando sus estudios en este centro educativo público. La secretaria del Ampa, Patricia Alba, lamentó que incluso una madre que tiene una minusvalía no puede acceder al interior del centro con normalidad por la falta de adaptación de la entrada.

Por ello, han insistido en reclamar que se adopten las medidas necesarias para hacer una realidad la ampliación del centro, para lo que el Ayuntamiento de Antequera cedió hace más de 10 años un local contiguo al centro educativo, aunque hasta el momento las prometidas obras de ampliación no se han realizado.

Por otra parte, Alba también mostró su sorpresa porque se anuncien partidas para intervenir en otros colegios de la ciudad mientras en su caso no reciben ni una respuesta a las peticiones que están realizando desde hace muchos años. Tras hacer pública la situación, los padres siguen manteniendo la esperanza de que la Junta de Andalucía reaccione y cambie su postura ante las demandas que se están realizando. No obstante, ya están realizando la tramitación de permisos para realizar una concentración en Málaga.