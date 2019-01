La plataforma del Hospital de Ronda pedirá reconvertir las antiguas dependencias en un centro sociosanitario

No es una petición nueva, pero tras no conseguir su objetivo con el anterior gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía, los miembros de la plataforma del hospital de Ronda insistirán ante el nuevo Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos para solicitar que se convierta en edificio del viejo hospital en un centro sociosanitario para la comarca rondeña.

Desde este colectivo anuncian que seguirán insistiendo con su proyecto, al considerar que se trataría de una actuación que generaría empleos de calidad en una zona rural desfavorecida y afectada por la despoblación, al tiempo que supondrían el atender una necesidad cada vez más demandada por el envejecimiento de la población en la comarca.

En ese sentido, explicaron que se trataría de reconvertir las ya abandonadas instalaciones sanitarias, tras la construcción del nuevo hospital, en un centro de atención para enfermos crónicos o que necesitan cuidados paliativos y que las familias no pueden atender.

En este sentido, el portavoz de este colectivo, Agustín Rubira, lamentó que el anteterior Gobierno no asumise el proyecto y se liberarse una partida económica antes de finalizar el pasado año 2018.

En este sentido, Rubira recordó que la proposición llevada al parlamento en el anterior mandato salió adelante con los votos de Partido Popular, Ciudadanos, Izquierda Unida y Podemos, recordando que “estos cuatro grupos siguen en el parlamento”. Por ello, señaló que “les pedimos que, ahora que están en poder dos de ellos, que cumplan con aquel apoyo que nos dieron en su día y cumplan con el compromiso que se adquirió aprobando aquella proposicion no de ley”.

En este sentido, recordó también que el propio Elías Bendodo como presidente de la Diputación de Málaga, hoy consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, también les mostró su respaldo y se ofreció desde la Institución Supramunicipal a realizar una estudio de viabilidad del mismo, por lo que también esperan ahora poder contar con su respaldo desde el Gobierno andaluz para este proyecto.

Desde la plataforma van a remnitir un escrito a los nuevos responsables de la Junta de Andalucía recordando los detalles de este centro sociosanitario que ya llevaron al Palarmento andaluz, el apoyo que recibieron y solicitando que ahora lleven adelante el mismo.

De momento, las instalaciones del viejo hospital de la ciudad del Tajo se encuentran sin uso y el anterior Gobierno andaluz en las diferentes ocasiones que sus responsables fueron preguntados por el futuro de estas instalaciones no marcaron ningún tipo de proyecto concreto que estuviese previsto.