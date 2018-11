Muñiz: “No van a existir peticiones de fichajes por parte del entrenador”

El Málaga vuelve a La Rosaleda, mañana 16:00, con el objetivo de volver a la senda del triunfo tras dos partidos a domicilio en los que sumó un punto. Muñiz compareció en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda, en la previa del choque ante el Nàstic. “Tenemos ganas de jugar aquí, es un placer hacerlo en casa”, confesó el técnico asturiano. “Los dos partidos anteriores es lo que viviremos el resto de temporada. Rivales duros y grandes aficione. En la jornada 13 la tensión parecía de la 37, eso indica la igualdad de la categoría y que todos los equipos somos muy parejos. Cualquier detalle hace que salte la chispa”, relató Muñiz al ser cuestionado por los dos últimos encuentros a domicilio. El preparador malaguista, que dará a conocer la convocatoria mañana, destacó la peligrosidad del cuadro catalán: “Es un rival que esta enseñado para estar más arriba. Estamos empezando y no creo que sigan ahí todo el año. Sabemos que nos van a exigir mucho y su situación es complicada, lo que les hace más peligroso. No son nuevos y no van a temblar ante ninguna situación. Nos van a exigir nuestro mejor nivel”.

Muñiz fue cuestionado sobre la posibilidad de fichar, algo a lo que no cerró la puerta el técnico asturiano: “No sobra nadie en el equipo, si encontramos a alguien que pueda aportar va a ser recibido con cariño. No necesitamos nada del otro mundo, porque es difícil mejorar lo que tenemos. No van a existir peticiones de fichajes por parte del entrenador”. No pasó por alto en la rueda de prensa, la última jugada en El Molinón que acabó costándole dos puntos al Málaga. “Los partidos van a detalles y hay que intentar que eso no puede suceder, aunque volverá a ocurrir que nos marquen o marquemos en el minuto 93”, aseguró Muñiz. Además, aseguró que son los más afectados puesto que “hicimos un buen partido y la sensación fue de no haber empatado”.

El césped de La Rosaleda ha sido tema de actualidad esta semana, en clave malaguista. El club aprovechó las dos salidas consecutivas, a Pamplona y Gijón, para cambiarlo. “Está perfecto. Cuando tienes un situación no vale pensar que podría ser mejor o peor. Está bastante bien y no va a ver problema en ningún aspecto, lo afrontamos con normalidad”, apuntó Muñiz sobre el verde de Martiricos. Sobre la lista de convocados para el choque ante el Nàstic, el técnico malaguista volvió a mostrar su satisfacción con la plantilla: “Afronto con alegría el tener un grupo amplio y con tristeza el dejar fuera a alguno que merece jugar. Siempre que dejas a alguien fuera queda el resquemor, ya que podría ser titular”. Además, sobre la posibilidad de contar con Juanpi ante el Nástic aseguró: “Ha trabajado toda la semana con el recuperador. No es una situación preocupante y mañana lo valoraremos”.