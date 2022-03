Acosol riega más de 45 campos de golf de la Costa del Sol con agua regenerada

La empresa pública encargada de la gestión de los recursos hídricos en la Costa del Sol occidental, Acosol, riega en la actualidad más de 45 campos de golf con agua regenerada, una medida que permite a las empresas destinadas a esta práctica deportiva en la comarca garantizar el mantenimiento en los próximos meses pese a la sequía.

La declaración excepcional de sequía decretada el pasado viernes, 11 de marzo, por la Junta de Andalucía en la Costa del Sol occidental no afecta a los campos de golf de la comarca, según ha valorado el presidente de la Real Federación Andaluza de Golf, Pablo Mansilla. El documento regional recoge la prohibición de regar con “recursos hídricos aptos para el consumo humano”, algo que los campos no realizan desde hace años, ha asegurado.

De este modo, ha señalado que los campos de golf usan para el riego “agua regenerada, pozos o se abastecen de una comunidad de regantes”, aunque ha apostado por “más inspecciones y vigilancia” para que se cumplan las medidas decretadas.

El presidente de la Real Federación ha señalado que en la Costa del Sol “la mayoría de los campos de golf riegan con agua regenerada de Acosol”, por lo que ha resaltado que “en principio no nos está afectando la sequía”, pero existe “una alerta porque incluso ese agua regenerada puede ser restringida, por lo que estamos muy preocupados”. Según ha precisado, la comarca concentra el mayo número de campos de golf de Europa -incluyendo Sotogrande-, sumando 73 y 1.314 hoyos.

En este punto, ha indicado que los campos de golf son “seres vivos” que “mueren si no se riegan, por lo que “recuperarlos es costosísimo”, así como ha destacado que las empresas del sector llevan años “investigando e invirtiendo en tecnología para que el riego sea lo más eficiente posible”. Además, apuntó a que “las administraciones publicas deben apostar por aumentar el numero de canalizaciones de agua regenerad para que el 100”de los campos estén conectados a este recurso”.

Aun así, Mansilla ha instado a los organismos públicos a tener una “consideración especial” con los campos de golf si la situación de sequía continúa y se “endurecen las medidas”, una petición que ha realizado en base a la importancia del turismo de golf tanto en la Costa del Sol como en la comunidad andaluza en cuanto al generación de “riqueza”.

En este sentido, ha recordado que el segmento del golf genera “unos ingresos directos de 2.200 millones de euros en Andalucía y 55.000 puestos de trabajo directos e indirectos”, de los que “el 95% son a tiempo completo e indefinidos”. Además, este turismo cuya temporada alta se establece entre “febrero y junio y octubre y noviembre”, mueve al año unos “650.000 turistas al año” en la Costa del Sol y contribuye a “desestacionalizar” la industria turística, ha subrayado.

Por su parte, el consejero delegado de Acosol, Carlos Cañavate, ha destacado que la empresa pública riega en la actualidad “más de 45 campos de golf” de la Costa del Sol con agua regenerada, una reutilización que supone la aplicación de medidas que contribuyen a “la conservación del medio ambiente y un ahorro para las reservas del pantano de La Concepción y de los acuíferos”.

Cañavate ha señalado que durante el pasado año Acosol suministró “5,7 hectómetros cúbicos de agua regenerada”, un servicio que comenzó a prestar en el año 1992; y ha explicado que ésta - depurada por las estaciones depuradoras de aguas residuales- “debe considerarse como un recurso y no como residuo”, por lo que ha remarcado que su tratamiento permite “disponer de un agua regenerada de gran calidad que se destina a otras funciones, con especial relevancia al riego de grandes superficies verdes como campos de golf y jardines”.

De esta forma, los campos consultados aseguran abastecerse con agua regenerada o contar con ésta de cara al futuro si escasean los recursos hídricos, como es el caso del campo Atalaya golf, localizado en Estepona. Su director, Andrés Sánchez, ha declarado que “estamos comprando ya agua reciclada para llenar los lagos y mantenerlos”, así como se están estudiando “otras clases de hierbas para que los greens puedan soportar la baja calidad del agua reciclada y un menor riego”. Así, asegura que “el 90% del agua que usamos es reciclada”.

El director del campo de golf Azata de Estepona, Agustín Alonso, ha asegurado que “no lo sufrimos la sequía en el sentido de que tenemos agua reciclada con la que podemos regar”, pese a matizar que el que “llueva es lo que necesitamos todos porque nuestras reservas se están agotando”. Según ha indicado, el campo se abastece “de agua reciclada y empantanada que recolectamos de la lluvia y la almacenamos”. Además, lleva años aplicando otras medidas como “el control de riego”.

El director del campo de golf El Chaparral, ubicado en Mijas, Domingo Gavira, ha señalado que en su caso “implica poco la sequía porque “trabajo con agua reciclada 100%”, un recurso por el que ha asegurado que la empresa lleva apostando muchos años. De este modo, ha señalado que “no voy a cambiar ninguna práctica que estaba haciendo con anterioridad y voy a seguir la línea que tengo hasta el momento”.

El director de Mijas Golf, Lorenzo Pérez, ha apuntado que “regamos con agua reciclada, y Acosol haya sequia o no tiene que ir depurando las aguas fecales”, por lo que ha asegurado que “por ahora no nos ha afectado nada en el suministro”. A ello se suman otras medidas para optimizar los recursos como la implantación de “un césped de verano, que necesita un 75% menos de agua y gracias a eso no regamos ni la mitad, así como un sistema de control del riego”.