"Activista" tras sobrevivir al 11-S

El activista William Rodríguez es considerado “el último superviviente” del atentado terrorista que sufrió la ciudad de Nueva York (EE.UU) el 11 de septiembre de 2001, un ataque que cambió los designios de la política internacional y que a día de hoy las víctimas luchan por su reparación.

Es el caso de los afectados latinos que ese día resultaron afectados por el atentado en el que dos aviones colisionaron contra las Torres gemelas del World Trade Center neoyorquino, provocando su derrumbe y “un crimen internacional”, pues ahí “había representados más de 92 países”.

Rodríguez trabajaba como conserje en la torre norte y el 11 de septiembre contaba en su poder con “la única llave maestra disponible” de las cinco que permitían acceder a los edificios, por lo que desarrolló tareas de rescate junto con los servicios de emergencia de la ciudad a lo largo de toda la jornada, además de sobrevivir al ataque tras “salvar cientos de vidas y quedar sepultado vivo bajo los escombros”.

Posteriormente, fue reconocido como “héroe nacional en los EE.UU” y es el presidente del ‘Grupo de víctimas hispanas’, que representa a “2.320 familias afectadas”. Su labor en la defensa de esta comunidad ha sido el motivo que ha traído al activista de origen puertorriqueño a la Costa del Sol, donde este viernes ha sido reconocido en la gala de los ‘New York Summit’, un evento de liderazgo empresarial que se celebra por primera vez en España y que ha elegido a Marbella como sede.

“Recuerdo el 11-S como un elemento que cambio y me transformó como ser humano. Tuve una metamorfosis emocional y espiritual a partir de ese día, de esa tragedia, la cual me convirtió sin yo quererlo en un activista y en la imagen del desastre. Y hoy por hoy, 20 años después, yo recuerdo el evento a diario”, ha declarado Rodríguez, quien ha destacado que la principal necesidad que presentan las víctimas del atentado es la de “salud mental”.

“Yo entré tres veces al edificio sacando a gente y lo vi como una desesperación, no como un acto heroico porque estaba desesperado tratando de sacar a mis amigos”, a los que “nunca llegué porque se encontraban en el último piso de la torre”, ha relatado el activista, quien ese día no iba a ir a trabajar, pero finalmente acudió media hora más tarde, y ese motivo le salvó la vida.

La explosión le sorprendió “en el sótano número 1 de la torre norte a las 08:46 horas”, que “nos levantó en el aire y el techo se derrumbó encima de nosotros, se activan los detectores contra incendios y las paredes se rajan”, y pensó que “era un generador de energía eléctrica”. Cuando fue a comprobar lo que pasaba, “se oye otra explosión bien fuerte y el edificio comienza a temblar, la máquina del fax se cae en el piso y en ese momento un hombre viene gritando por el pasillo ¡explosión! con los brazos extendidos, con la carne arrancada desde debajo de las axilas hasta la punta de los dedos en los dos brazos”, al que socorrió.

A partir de una nueva explosión, “comienzo a liderar un grupo de 14 personas” por el “área de carga y descarga al conocer a la perfección el edificio” y sacar por una rampa a las víctimas y es ahí cuando oye que un avión ha impactado contra la torre. “Me giro y veo un agujero y un humo tan denso que cubría la a antena de la torre norte y veo fuego y escombros cayendo, que después me entero de que no eran escombros, que era la gente que se estaba tirando”.

“Dos décadas después, yo revivo diariamente el 11 de septiembre, me marcó de una forma directa y es una marca genética que no se te quita nunca porque lo que tú vives en ese horrendo día es tan impactante, fue vivir un infierno dantesco que no se te va de la mente”, ha referido Rodríguez, destacando que pese a ello ha podido “administrar el agobio, la angustia y el dolor de lo que se vivió ese día y transformarlo en algo positivo, que es mi misión de ayuda a los demás”.

Tras ser alzado por los medios de comunicación del país, el activista ha explicado que organizó a las víctimas, presentó ante las Cámaras “proyectos de ley” y ayudó a “recaudar más de 100 millones” para los afectados. Asimismo, comenzó a “pelear por los rescatistas, que muchos se estaban muriendo porque habían olido el polvo tóxico que había en la zona cero y no estaban dando ayudas”, una labor por la que ha sido reconocido en Marbella.

Rodríguez ha destacado como la principal necesidad de las víctimas la “salud mental” debido al “choque postraumático”, ayudas para “los gastos médicos porque mucha gente ha enfermado y ha desarrollado cánceres o asma”, asegurando que se han identificado “más de 17 tipos” de tumores en el área; crear “una Junta de sobrevivientes no solo del 11 de septiembre, sino de eventos catastróficos” y conocer “la verdad, qué sucedió realmente el 11-S”, lamentando que “se desclasificó una cantidad de documentos que no quería el Gobierno hacer públicos y que involucra a Arabia Saudí” supuestamente.