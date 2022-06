El dueño del Asador Guadalmina de Marbella: "Sigo sin encontrar gente para trabajar y hay 3 millones de desempleados"

El propietario del Asador Guadalmina, en Marbella, vuelve a hacerse viral por una de sus reivindicaciones. Jose Eugenio Arias-Camisón, que tiene más de 4.000 seguidores en sus redes sociales, denunció que no encontraba gente para trabajar. "Llega la temporada fuerte de verano y no tengo camareros ni parrillero ni ayudantes de cocina, pero hay 3 millones de personas cobrando el subsidio de desempleo. ¿Esto como se come?". El mensaje ya acumula más de 3.500 comentarios y ha sido compartido cerca de 3.000 veces.

Sigo sin encontrar gente para trabajar. Llega la temporada fuerte de verano, y no tengo camareros, ni parrillero,ni ayudantes de cocina, pero hay tres millones de personas cobrando el subsidio de desempleo. Esto, como se come? — Jose Eugenio Arias-Camisón (@JEArias_Camison) June 7, 2022

Lo cierto es que José Eugenio no es el único al que se le está complicando encontrar trabajadores cualificados y la Costa del Sol adolece de camareros con formación suficiente para el puesto. Sin embargo, a José Eugenio muchos detractores se le han echado encima asegurando que "sus camareros cobran 900 euros y trabajan 12 horas". Este periódico ha podido contactar con antiguos trabajadores del asador y aseguran que cobraron, como mínimo 1.500 euros más las propinas y estaban asegurados 40 horas semanales, "que no en todos los restaurantes los hacen". Sí que reconocen que llegaban a trabajar hasta las 12 horas diarias, "como pasa en tantos otros lugares en temporada alta".

José Ignacio en otro tuit reconoce que sus camareros trabajan más de las 40 horas semanales, "es absolutamente legal negociar con un trabajador para que trabaje más horas por un salario mayor". En otro mensaje posterior adjuntaba una foto de parte de su equipo asegurando que todos ellos cobran "entre 1.500 y 3.000 euros". Añade que muchos de ellos llevan "más de 10 años conmigo y es muy buena gente".

El empresario, polémico por su posicionamiento político y que no ha dudado en asegurar que su local es "antirrojos", cuelga de su fachada mensajes con grandes banderas de España y proclamas contra el Gobierno de España.