Dani García: "España es un lugar muy complejo para hacer alta cocina"

-Cuando me hacen esta pregunta siempre digo lo mismo. Si eres tonto y tienes éxito, eres cuatro veces más tonto, y si eres normal y tienes éxito, eres cuatro veces más normal. Yo creo que el éxito es efímero y tienes que ser consciente de que en muchas ocasiones estás arriba y en otras estás abajo. Yo he estado abajo también, por eso probablemente soy consciente de qué vas a vacilar o ser más que nadie, porque siempre hay alguien mejor que tú. Sé la mejor versión de ti mismo, pero no quieras ser una cosa que no eres. Ni me siento el más listo, el más guapo ni el más grande ni mejor cocinero que nadie, simplemente intento ser mejor que yo mismo, y evidentemente ser una persona sensata, agradable, educada e intentar hacer feliz a los demás. Siendo un gilipollas, te aseguro que no lo consigo.