Denuncian la pérdida de la fisioterapia para menores con diversidad funcional en el colegio Juan Ramón Jiménez de Marbella

La representante del AMPA ha lamentado que desde el próximo lunes, 13 de marzo, los menores “ya no van a recibir su tratamiento en el colegio , el espacio de aprendizaje e integración en el que más horas pasan a lo largo de la semana”, por lo que ha valorado que desde el “ámbito público” debe garantizarse la calidad de vida de estos escolares.

Los padres demandan continuar con un modelo educativo integrador

Las familias con hijos con diversidad funcional afetadas por la pérdida del servicio de fisioeria escolar del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Juan Ramón Jiménez de Marbella han demandado continuar con un modelo basado en la integración social de estos menores, y no desplazar a centros de educación especial, según ha manifestado la secretaria de la Asociación de Padres y Madres de Alumno (AMPA) Platero, Antonia Cerván.

La rerpesentante educativa ha señalado que tras anunciar la Junta de Andalucía que "la plaza se quitaba del colegio” por la jubilación del profesional que ha venido ejerciendo esta actividad, la única alternativa que ha dado la Administración autonómica es ir "a un colegio espcífico de Málaga" (Sanat Rosa de Lima) u otro de Estepona, valoradno que estos centros "no deben de existir porque los niños tienen que estar integrados en los colegios normales".

De la misma opinión es Virginia Velasco, quien ha destacado que “le robas la normalización de vida a estos niños” al obligarlos a tener que acudir a un colegio especializado, porque “tienen derecho a una educación como todos los demás, a relacionarse con otros niños y a ser niños”. Por ello ha valorado que “además de mermar su salud, lo que hace es robarles su infancia”.

Silvana Macías ha destacado que su hijo, con “atrofia muscular espinal”, debería de “recibir fisioterapia a diario” al estar en el colegio 8 horas, al que acude a diario desde Istán, subrayando que de sus cuidados “depende su vida” al tener una “enfermedad degenerativa”. “Pido que a mi hijo lo tengan en el colegio como está en mi casa”, ha replicado esta madre, quien ha remarcado que “los niños tienen derecho a estar en un colegio y la sociedad lo necesita para saber que hay humanidad”.

De este modo, ha valorado que “es un crimen tener a un niño como mi hijo en un colegio sin los materiales necesarios, tanto de recursos humanos como materiales, porque prevalece su vida”, al tiempo que ha manifestado estar “indignada como madre” ya que “los niños espaciales tienen que están con los ordinarios, tienen que verlos, una sonrisa y hace al ser humano ser más humano”.

Lourdes Ruiz tiene un hijo de 11 años con diversidad funcional y una “discapacidad del 97%” tras padecer a los dos años una “meningitis”, por lo que no tiene movilidad o no habla”, un motivo por el que ha relatado que “necesita que lo muevan, que le hagan estiramientos de los músculos”, además de no poder estar “todas las horas en el colegio porque tiene que dormir porque tiene epilepsia” y necesita logopeda y fisioterapia.

Jenny Moetefindt tiene un hijo con síndrome de down de 5 años que además padece la enfermedad denominada “horschsprung” y “atresia de esófago”, por lo que “necesita mucha ayuda con su cuerpo como la fisioterapia para tener una mejor calidad de vida y no terminar en el hospital”. De esta forma, ha relatado que el pequeño necesita el servicio “por su postura”, asegurando que si no lo recibe “quizás lo tenga que quitar del colegio”.