Ecologistas valoran el espigón de La Venus de Marbella como una solución a “corto plazo”

El grupo Ecologistas en acción ha considerado el proyecto de espigón para estabilizar la playa de La Venus, localizada en el centro de Marbella y presentado por el Ayuntamiento al final del año, como una “solución a corto plazo”, así como valoran que es “incompatible” con la filosofía del Ministerio para la Transición Ecológica de hacer diques exentos.

El Consistorio adjudicó la redacción del proyecto el pasado mes de febrero a la entidad Andaluza de costas y puertos consultoría SL, el cual fue presentado el pasado 27 de diciembre, y contempla la construcción de un espigón en forma de Y junto con aportes extraordinarios de arena por un valor de 1,3 millones de euros. Para su ejecución, es necesario que la iniciativa cuente con la “autorización ambiental unificada”, que otorga la junta de Andalucía, y con los informes preceptivos de la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio, y posteriormente con “la concesión del espigón” y “la autorización del movimiento de arena”, según explicó el proyectista, Pablo Cabrera.

Desde Ecologistas en acción han valorado que “está claro que hay una cierta incompatibilidad entre el proyecto del Ministerio de hacer diques exentos y no espigones perpendiculares como se han hecho tradicionalmente”, una decisión que según han explicado se debe a “la dinámica de sedimentación de las playas, es decir, a los empujes de la arena hacia levante y a la inversa u oleaje”.

“Si tú no permites que no haya ese movimiento de arena natural, pues al final no hay playa y lo que hay son celdas artificiales”, han apuntado desde el colectivo, señalando que “el Ministerio ha visto que esos espigones que se han puesto durante mucho tiempo dificultaban no solamente la regeneración de las aguas y el saneamiento de las arenas, sino el movimiento de éstas”.

De este modo, han destacado que “si pones barreras perpendiculares, vas hacer que es arena no se mueva”, remarcando que en el caso concreto de Marbella “puedes tener playas como la del Cable con mucha arena porque se retiene allí, pero luego las de La Bajadilla o La Venus van a estar siempre en déficit sedimentario porque no tienen aportes de arena”.

Según el grupo verde, ello se debe a la existencia de barreras verticales o perpendiculares como los puertos o espigones, ya que “más dificultad hay de regeneración”, por lo que han valorado que este tipo de proyectos son “una solución a corto plazo y no funcionan”.

En este punto, han recordado que el primer avance del proyecto de estabilización de las playas del litoral marbellí presentado por el Ministerio en 2012 indicaba que “lo normal en el caso de Marbella era eliminar uno de los puertos”, señalando que “pensaban eliminar el Deportivo y ampliar La Bajadilla”.

Otro de los problemas para regenerar la playa de La Venus es el hallazgo de tres ejemplares de la lapa patella ferrugínea en el roqueo de la parte central, siendo una especie que cuenta con protección ambiental a nivel estatal, y que provocó la exclusión de esta zona costera del proyecto de estabilización que tramita el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Según los estudios realizados por el Ayuntamiento, estas unidades han desaparecido, lo que posibilitaría el desarrollo del proyecto del espigón en forma de Y. La visión de Ecologistas en acción dista de esta argumentación, y han lamentado que el Consistorio “está decidido a eliminar las lapas, cuando debería de ser lo contrario”, al tiempo que han asegurado que la zona “ambientalmente es óptima” para la existencia de esta especie.