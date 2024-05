Marbella aprueba incorporar el 33% de las alegaciones presentadas al nuevo Plan General

El Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Marbella ha aprobado este viernes incorporar el 33% de las alegaciones presentadas al Plan general de Ordenación Municipal (PGOM), relativas principalmente a la zonificación de suelo rústico y a la consideración de urbano, una medida que ha contado con los votos favorables del PP, la abstención del PSOE y OSP y en contra de Vox.

El delegado de Urbanismo, José Eduardo Díaz, ha sido el encargado de defender la propuesta, destacando que el documento supone “un nuevo modelo de ordenación” con los objetivos de dotar a la ciudad de “seguridad jurídica, reconocer la realidad existente y proyectarla hacia el futuro”.

“Queremos una Marbella que siga siendo verde, que integre la diversidad, eficiente en la gestión de sus recursos, que gestione de manera ordenada su suelo, que siga siendo una ciudad de todos y para todos y que esté mejor conectada”, ha resaltado en cuando al modelo imprimido en el PGOM, que según ha recordado es uno de los documentos de planeamiento que recoge la LISTA junto con el Plan de Ordenación Municipal (POU).

Díaz ha puesto de relieve que tras incorporar al PGOM las alegaciones y las “aportaciones sectoriales de todos los informes”, se trae “una nueva versión mejorada” después de la aprobación inicial del documento en marzo de 2023, que cuenta con “los informes técnicos, jurídicos y de intervención, que son favorables”.

En concreto, ha detallado que “se han presentado 180 alegaciones en total, 174 en plazo y 6 fuera”, de las que “se han estimado total o parcialmente 58, lo que supone el 33%”. De éstas, ha señalado que “versan sobre la zonificación de suelo rústico y la consideración de suelo urbano de sus terrenos”, mientras que “han sido desestimadas 84, lo que implica aproximadamente un 50%”.

En relación al “ámbito subjetivo”, ha incidido en que “102 han sido presentadas por sociedades mercantiles, 45 por personas físicas, 14 por comunidades de propiedad, 5 por asociaciones, 3 por otras Administraciones Públicas y 5 más entre compañías suministradoras, juntas de compensación, partidos políticos, fundaciones y comunidades de bienes”.

Por “objeto y tipología”, ha destacado que “64 son relativas la solicitud de clasificación como suelo urbano, 29 proponen parámetros concretos de ordenación detallada de las parcelas clasificadas como suelo urbano, en ocasiones acompañadas con peticiones de cumplimiento de convenio; 18 relativas a áreas libres, equipamientos, movilidad e infraestructura,19 sobre el régimen, categoría y usos de actuaciones de suelo rústico, 16 proponían actuaciones de transformación urbanística, 6 que versaban sobre sectoriales, 5 del régimen transitorio y las 16 restantes han sido sobre distintos temas”.

Por otra parte, ha informado de que “32 alegaciones han sido inadmitidas, el 18%, ya que el contenido de se refiere a una ordenación detallada del suelo urbano, que es materia del POU”, aunque ha matizado que éstas se incluirán “dentro del programa de participación ciudadana” con el nuevo trámite de información pública que se abrirá próximamente tras la aprobación de hoy.

La edil del PSOE, Isabel Pérez, ha lamentado que en el PGOM se pierda “la Residencia de Tiempo Libre como equipamiento” y que podría explotarse en el futuro como un “bien hotelero” una vez que la Junta no mantendrá como lugar vacacional. Mientras, la edil de Vox, Mari Cruz Terriza, ha criticado que el documento está “tremendamente marcado por la Agenda 2030” y olvida la “protección” de las iglesias como patrimonio histórico.

Polémica por el otorgamiento de nombres

Cierta polémica se ha generado en la sesión ordinaria de mayo con una moción para otorgar el nombre de personalidades a espacios públicos, como llamar Jaime Molina al Centro de Participación Activa de Miraflores, que ha salido adelante por unanimidad. Sin embargo, no ha sido así a la hora de votar el otorgar al paseo del Parque Arroyo de la Represa el nombre de Marina Torres y Pepi Romero, las primeras mujeres socialistas con representación pública en la primera Corporación democrática, un punto en el que Vox se ha abstenido por concederse por la “condición de mujer”, según ha destacado su edil, Mari Cruz Terriza, lo que ha provocado cierto alboroto en la bancada.

“Os insultáis solos, gamberros sois todos ustedes”, ha referido el edil del PSOE, José Bernal, durante la exposición de Terriza, que también ha sido recriminado por los concejales de Vox. “A palabras necias, oídos sordos”, ha expresado por su parte la concejala socialista Blanca Fernández en su turno de intervención, remarcando que “hay palabras que no son respetables y no tienen ningún tipo de sentido”. En otro punto del orden del día, Terriza ha criticado “un atentado a mi persona, el grupo socialista me veja y hace mofa de mis intervenciones”.

Por otra parte, se ha aprobado por unanimidad una moción del PP en la que se pide al Gobierno central mejoras de la movilidad peatonal y en la accesibilidad en los puentes sobre la Autovía A7, entre las que se encuentran “la ampliación de los acerados, la sustitución de las barandillas y los guardarrailes y la eliminación de cualquier barrera arquitectónica que obstaculice el paso de personas con movilidad reducida”, según ha señalado el edil de Transportes, Félix Romero.

Asimismo, ha salido adelante por unanimidad una porpuesta del PSOE para instar a la Junta a solucionar los problemas que afectan a los centros educativos, otra de OSP para otorgar el nombre de una calle a Jesús Martín Francisco, también por por unanimidad, y una moción institucional para la instalación de un monumento en reconocimiento a los donantes de sangre.