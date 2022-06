Marbella arranca su Feria con el estreno del nuevo recinto ferial

La ciudad de Marbella arrancará este martes, 7 de junio, sus fiestas patronales con la Feria de San Bernabé, que este año inaugura como novedad un nuevo recinto ferial de noche en la zona de Arroyo Segundo, y que genera posturas encontradas que convergen entre las ganas de regresar a la normalidad y las molestias que supone en cuanto a ruidos, aparcamientos o la seguridad.

Los actos de feria comenzarán mañana martes con la inauguración del Arco de Feria a las 21:00 horas, ubicado en el nuevo recinto ferial de noche, al que seguirá el pregón por Los del Río a las 22:00 horas en Las Terrazas del Puerto Deportivo. Posteriormente, tendrá lugar la coronación de Reinas y Damas, así como la sesión de fuegos artificiales en la playa El Faro.

La nueva ubicación ya fue rechazada el pasado mes de mayo por la oposición, en concreto por el PSOE, y el regreso al casco urbano de la feria genera controversias por su cercanía a los bloques de barriadas como Las Albarizas o Plaza de Toros, pero también aceptación ante la vuelta de la festividad local tras dos años de pandemia.

Así, el presidente de la Asociación de Vecinos Plaza de Toros, Julio Colorado, ha destacado que la localización del nuevo recinto ferial “no se ha cogido muy bien” porque los residentes de la zona “no ven muy bien el sitio”, remarcando que “el mayor temor que tiene la gente es el lugar donde esta porque ha estado mucho tiempo abandonado, han tirado muchos escombros y hay muchos rumores de que no es muy fiable el terreno y a saber cuando metan algún cacharro de alto tonelaje”.

“Hay un río que está al lado y no sabes si esta tierra es firme o si debajo puede haber movimientos, hay cierto temor respecto a eso, y dicen que es seguro pero todo el mundo no está muy contento del sitio donde está la feria”, ha relatado.

“Todos los políticos dicen que Marbella es una ciudad turística y de cinco estrellas, y no tenemos ni un simple sitio donde podamos tener fija una feria y hacer eventos durante todo el año”, ha lamentado el representante vecinal, recordando que el recinto actual “está pegado al barrio, a algunos edificios y a una guardería municipal y eso implica de que cada vez haya menos aparcamiento”.

De este modo, ha puesto de manifiesto el “malestar” de los vecinos por “no tener un sitio fijo para la feria y por los problemas de ruido que genera al estar tan cerca de los bloques”, a lo que ha sumado “los problemas de aparcamiento” existentes en la barriada.

Raquel Andrade es una vecina de la urbanización Lomas del Olivar cuya principal visión gira en torno al problema de “seguridad” que puede generar el “terreno” del nuevo recinto ferial. “No lo veo muy seguro para los juegos y me parece precipitado, y aunque sí es verdad que el ruido molesta, tampoco son tantos días. Yo prefiero la seguridad al no estar ese terreno preparado”, ha valorado. Además, ha destacado que la parcela “está muy apartada por el tema de la seguridad personal”.

Lilian Cabrera es otra vecina de la urbanización Lomas del Olivar que ha considerado que la actual localización del recinto ferial “no es la más idónea” por arios motivos, entre lo que ha destacado “la cercanía de los bloques” y “porque es un paso que atasca la subida de la del centro comercial La Cañada”. A ello ha sumado que la feria “se come el aparcamiento de todos los bloques porque el que venga va a aparcar aquí abajo”. Por ello, ha solicitado al Ayuntamiento que “busque un recinto ferial en condiciones”, declarando que “es una vergüenza” que Marbella no tenga un espacio de estas características.

Francisco García es un vecino de la zona al que le parece “fatal” que se instale la feria detrás de las viviendas por el “ruido” y la “molestia” que genera. “No es un sitio para tener una feria y arriba tienen unos llanos muy grandes que la podrían colocar allí”, ha indicado en relación a los terrenos ubicados frente a la actual parcela y de la autovía del Mediterráneo A7. Entre los problemas que se generan, ha apuntado al “descontrol, las peleas o el sonido”, recordando que “ya la quitaron de aquí por los mismos problemas de ruido y seguridad”, así como “la falta de aparcamiento”.

Encarni es otra residente de la urbanización Lomas del Olivar que no ha entrado a valorar cómo puede afectar la feria al ser “el primer año que se coloca” en esta ubicación, aunque ha recordado que “cuando la feria estaba ubicada en la puerta” de su casa era un “fastidio”.

José Luis García es un vecino de Las Terrazas de Marbella al que le parece “bien que traigan la feria el barrio porque es muy incómodo ir al centro comercial La Cañada, con la manía que la tengo porque nos ha destruido el pueblo”, ha subrayado el residente, al tiempo que ha puesto en valor la nueva localización porque permitirá que “muchos mayores podamos ir a la feria todos los días a dar una vueltita”.

Dolores Fernández vive en las Albarizas y el regreso de la feria a la barriada le parece “muy bien”. “Que traigan la feria me parece estupendo porque por lo menos escuchamos música. La que no puede ir porque no maneja, por lo menos que escuche la música y se asomé por la ventana y vea la gente de pasar”, ha comentado. De este modo, ha indicado que el ruido no le “estorba” porque “estamos acostumbrados y por lo menos da más alegría”.

Ester Alfa reside en la calle Antonio Lizarza y pese a su cercanía al nuevo recinto ferial de noche valora positivamente su nueva ubicación: “Yo lo veo muy bien, solo tenemos penas, pues si viene una alegría después de estar encerrado por el Covid mejor”. Así, ha asegurado que los años que se ha instalado la feria en la zona no ha temido problemas con el aparcamiento o el ruido, ya que “casi todos los pisos tienen su parking”. “Es una semana y cualquiera se adapta porque hay que disfrutar también”, ha matizado.

Por su parte, Delfina Rodríguez es una residente de Plaza de Toros que asegura tener “los trajes para irnos a la feria, la vida tiene que continuar”, al tiempo que ha apuntado que le molesta más el ruido que genera “la juventud cuando se pone a hacer los botellones” que la fiesta local.