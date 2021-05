Marbella cierra el estadio de fútbol por desprendimientos en una grada

La regidora ha incidido en que el campo “lleva construido muchos años y donde hemos tenido que hacer actuaciones” a lo largo de este tiempo, ha recalcado Muñoz, quien no ha realizado una valoración del estado actual del Estadio de fútbol a expensas de que se presenten los informes técnicos.

La decisión se toma tras este incidente, en el que “ una de las gradas cedió en la zona del suelo” con dos heridos a los que no supuso “nada de gravedad”, aunque “no tocó la estructura”, ha detallado la munícipe, quien ha indicado que posteriormente se realizó una “inspección ocular” por parte del área de Obras y de Bomberos para determinar los motivos del quiebre.

El objetivo es “garantizar la seguridad”

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha destacado que la clausura del Estadio de fútbol Antonio Lorenzo Cuevas se realiza para “garantizar la seguridad”, así como ha desligado las actuaciones que se puedan acometer del proyecto de una nueva instalación pivotado por Best of you, anunciado el pasado año.

“Aquí lo que prima es la responsabilidad que en este caso a mí me compete, y mi responsabilidad como alcaldesa es que estas instalaciones estén 100% seguras, y eso lo garantiza un estudio técnico que se contrata de manera inmediata y por emergencia”, ha aseverado.

Muñoz ha desligado las actuaciones que contemple este estudio técnico con el proyecto de una nueva instalación deportiva liderado por Best of you, destacando que el grupo “está trabajando en ese proyecto que garantice un estadio de mayor envergadura” para Marbella.