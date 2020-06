El Ayuntamiento de Marbella construirá una nueva promoción de 73 viviendas públicas en Nueva Andalucía que “se destinarán a jóvenes, familias y personas con movilidad reducida que cuenten con menos recursos y en unas condiciones favorables adaptadas a sus ingresos”, según ha anunciado este jueves la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

La regidora ha subrayado en rueda de prensa telemática junto al concejal de Obras, Diego López, “el compromiso del equipo de Gobierno con el impulso de medidas que faciliten el acceso a la vivienda a las personas que tienen más dificultades para hacerlo en régimen abierto”, precisando que este proyecto “se iba a presentar en el mes de marzo y que se ha visto afectado por la emergencia sanitaria del Covid-19”.

Muñoz ha especificado que la promoción se ubicará en una parcela junto al paseo fluvial de Guadaiza y estará integrada por 50 viviendas destinadas al régimen joven y 23 al general, de las que tres se reservarán a personas con movilidad reducida. Así, ha resaltado que “tendrán un precio de venta que será el 60% del de mercado, ya que inmuebles con características similares tendrían un coste de entre 200.000 y 230.000 euros”.

En este sentido, la primera edil ha detallado que en el caso de la vivienda joven para menores de 35 años, contarán con una superficie útil de 70 metros cuadrados, dos dormitorios y un precio estimado de 91.530 euros, que ascenderá a 117.421 con garaje y trastero. Para esta modalidad, el Ayuntamiento aportará una ayuda de 6.235 euros para pagar la entrada, por lo que el precio máximo se reducirá a 111.183 euros.

Por su parte, las viviendas de régimen general tendrán una superficie útil de 90 metros cuadrados, tres dormitorios y un precio máximo estimado de 125.525 euros, que ascenderá 153.145 euros si incluye garaje y trastero. La ayuda aportada por el Ayuntamiento para la entrada será de 8.200 euros, por lo que el precio máximo se reducirá a 144.945 euros.

La alcaldesa ha afirmado que “es una iniciativa que va a suponer un balón de oxígeno para muchas familias” y ha asegurado que “el impulso de la vivienda pública va a ser una prioridad absoluta para el equipo de Gobierno”, al tiempo que ha avanzado que “el resto de la cuantía económica que el Consistorio pueda ingresar por esa parcela, que estará en torno al medio millón de euros, se destinará íntegramente a la rehabilitación de inmuebles en régimen de alquiler para las personas que tengan más dificultades para acceder a la renta libre”.

Ha recordado que las personas interesadas pueden inscribirse en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y consultar las condiciones y ha anunciado que la información sobre esta nueva promoción estará disponible a partir del próximo lunes en la página web municipal. Respecto a los plazos, ha señalado que en los próximos tres o cuatros meses se llevará a cabo la tramitación necesaria para garantizar que el suelo esté en disposición de iniciar el proyecto y se empezará a trabajar con la empresa que resulte adjudicataria, por lo que la construcción de las viviendas se iniciará en 2021.

Las personas que quieran acceder a la compra no podrán ser titulares de otra vivienda; deberán estar empadronadas en el municipio inmediatamente antes de presentar la solicitud, un requisito que no será necesario para los emigrantes que deseen retornar y acrediten que han estado residiendo en Marbella durante al menos 4 años; tendrán que tener unos ingresos ponderados anuales superiores a 7.500 euros y que no excedan 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para las viviendas de régimen general y 2,5 veces para las viviendas para jóvenes y en régimen especial de venta.