Marbella prevé superar los 150.000 habitantes censados para el año 2023

El Ayuntamiento de Marbella prevé superar los 150.000 habitantes de cara al censo del próximo año, lo que permitirá a la ciudad aumentar en un 7% los ingresos que recibe tanto del Estado como de la comunidad autónoma, según ha anunciado este martes el portavoz municipal, Félix Romero.

Así lo ha destacado el responsable municipal tras la Junta de Gobierno Local, donde se ha dado cuenta del “inicio de los trámites para la revisión del censo municipal” que realiza anualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE) en los municipios.

Romero ha señalado que en la actualidad hay registrados en la localidad un total de “158.188 habitantes”, sobre los cuales ha precisado que hay que practicar la “regulación” en relación a “los no residentes que no se han dado de alta o no han renovado su inscripción” en el padrón municipal.

De esta forma, ha valorado que aquellos que no estén regularizados “tendrán que ser dados de baja”, por lo que ha estimado que finalmente quedarán registrados “unos 155.156 habitantes de derecho” de cara al próximo año en el municipio.

Romero ha destacado la importancia de superar el umbral de los 150.000 habitantes para la Administración local, ya que esta catalogación supondría para la ciudad las “oportunidades que reconozca el censo a afectos económicos, de infraestructuras y moralmente de reclamar esa inversión en el municipio”, ha recalcado.

En este sentido, ha apuntado que reconocer por parte del INE “156.0000 habitantes estamos hablando de casi 10.000 más, lo que puede suponer en torno a un 7%” de incremento tanto en la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) como en la Participación de los Tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA).

Por ello, ha señalado que la ciudad podría ver incrementados en “casi 3 millones” los ingresos de la PIE, que este año han sido de “casi 40 millones”-; a lo que ha sumado las “subvenciones dirigidas en función de los segmentos de población”, apuntando que es “una vía que habrá que estudiar si reconocen la cantidad de población”. Además, ha recordado que “más habitantes suponen más servicios y la obligación de darlos y garantizar la suficiencia financiera” de los ayuntamientos.