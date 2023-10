Nieto anuncia la licitación “inminente” del anteproyecto de la Ciudad de la Justicia de Marbella

La Junta de Andalucía ha anunciado la licitación “inminente” del anteproyecto de la Ciudad de la Justicia de Marbella, una actuación que prevé realizar en paralelo a las obras de los accesos de la parcela, según ha informado este lunes el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto.

Así lo ha destacado el representante autonómico tras la firma de un convenio de colaboración que garantiza que el Consistorio de Marbella ejecutará la conexión de la finca La Torrecilla con la Carretera de Ojén A-355, donde se ubicará el Palacio de Justicia.

Durante su intervención, Nieto ha destacado que “ya hay un técnico trabajando en la redacción del pliego” del anteproyecto, por lo que ha remarcado que la licitación del mismo se hará de forma “inminente”, una vez que la Junta ha corroborado con el Ayuntamiento que “todo está en orden”, en relación a los trabajos de acceso a la parcela.

En concreto, ha destacado en cuanto al plazo para la licitación que dependerá de “si se hace como concesión de obra pública”, que tendría lugar “en el año 2024 o al principio de 2025”, o si se impulsa a través de la Consejería de Justicia “con el encargo del proyecto básico y del proyecto de ejecución de manera inmediata”.

La construcción del equipamiento se proyecta en 3 fases

Con respecto a la planificación de la sede judicial, Nieto ha hecho alusión a la experiencia del Palacio de Justicia de Málaga, que “se quedaba pequeño” en el momento de la inauguración; por lo que ha matizado que para el diseño de la Ciudad de la Justicia de Marbella se ha tenido en cuenta la previsión de crecimiento de la ciudad y en materia de litigiosidad de cara a los próximos años.

De este modo, ha apuntado que “hemos partido de duplicar el espacio de la sede judicial de la que va a disponer Marbella, y pasamos de 7.297,49 metros de techo a 14.084,16” en una primera fase, al ser este equipamiento “el soporte sobre el que tiene que pivotar la calidad y el servicio de la Justicia de la Costa del Sol”.

Por otro lado, ha avanzado que el proyecto contará con “una segunda fase de hasta 6.000 metros más, que son los que harían falta si los cálculos que tenemos en este momento se cumplen dentro de 20 años”, así como se contempla “una tercera fase de hasta otros 6.000 metros que seguramente estén ya en un horizonte de 40 a 50 años” con el fin de que “esta sea la Ciudad de la Justicia de Marbella para siempre”.

“El objetivo y el reto que nos planteamos es que además lo hagamos en el menor tiempo posible, cuando nos saltamos los trámites administrativos las cosas no van bien y no salen en condiciones, pero no queremos que se vaya ni un segundo más de lo que estrictamente fije en la ley para la licitación de un proyecto tan importante como este”, ha subrayado el consejero de Justicia.

En total, el consejero ha valorado que el proyecto de la Ciudad de la Justicia supondrá una inversión de entre “45 y 50 millones de euros” que deberán asumir el Ayuntamiento y la Junta, teniendo en cuenta las obras de los accesos, de urbanización del terreno y de construcción del edificio con una previsión de 26.000 metros cuadrados.

Por su parte, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha señalado que las obras de acceso a la Ciudad de la Justicia tendrán un coste de entre “15 y 16 millones de euros”, consistentes en la construcción de “2 rotondas bajo rasante de la Carretera de Ojén para dar acceso a la zona norte” de La Torrecilla.

Para ello, ha asegurado que el Ayuntamiento cuenta con “los informes sectoriales y el visto bueno” del Ministerio y de Medio Ambiente, así como de “algunos propietarios que tienen que desarrollar suelo y asumir la carga externa”.

“Marbella no puede tener unas instalaciones como las actuales insuficientes y antiguas y, por lo tanto, tienen que tener un cambio y una transformación radical”, ha valorado la primera edil, quien ha remarcado la “complejidad” de buscar un ubicación para este equipamiento en la ciudad de Marbella.