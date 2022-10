Rajoy propone un “pacto de rentas” para enfrentar la crisis

El expresidente del Gobierno de la Nación, Mariano Rajoy, ha apostado este viernes en Marbella por “un pacto de rentas” para afrontar la actual crisis económica marcada por la inflación y la subida de los costes energéticos y de los suministros, así como ha abogado por “el control de la deuda pública” y una “política exterior de seguridad y defensa europea”.

Así lo ha expresado el exmandatario, que ha acudido a Marbella para presentar su libro ‘Política para adultos’ en el hotel Don Pepe Gran Meliá junto con la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en el que hace una reflexión del escenario político nacional con aspectos como “la defensa de la democracia liberal”, de “la Monarquía y del Rey Juan Carlos” o el rechazo a los “populismos”.

Durante su intervención, Rajoy ha valorado la situación política y económica actual de España, señalando que “el problema más importante” en los últimos años es la “falta de consenso” del Gobierno de la Nación, conformado por PSOE y Unidas Podemos, que ha denominado como “Frankenstein”. En este punto, el expresidente del Ejecutivo ha hecho alusión a un “pacto de rentas” para afrontar la crisis económica, declarando que ésta “tiene que pagarse entre todos y todos deben colaborar”, incluidas “la de los privados y las públicas”.

Respecto al aumento de la deuda pública, Rajoy ha destacado que también generará unos “problemas gravísimos”, ya que el Gobierno no explica en “qué se está gastando el dinero, a parte de subvencionar con 400 o 200 euros a no se quién en el estilo clásico y populista de muchos países iberoamericanos”, por lo que propone un “control” de la misma, así como ha apuntado a “hacer reformas y no contrareformas” para “mejorar el bienestar de la gente”.

Otra de las fórmulas que plantea el expresidente es crear “una política exterior y de defensa europea”, un punto en el que ha puesto de manifiesto que la guerra de Ucrania “ha servido para que todos nos enterásemos de que nuestra seguridad no estaba garantizada y eso de que no había amenazas militares era un camelo”.

Por ello, ha abogado por “una política exterior y de seguridad europea”, además de agregar que “conviene reforzar la colaboración con la OTAN y con EEUU para garantizar nuestra seguridad y nuestra defensa”, a lo que ha sumado que “necesitamos autonomía energética”, ya que “no podemos vivir del gas o del petróleo de los rusos o de otros”.

“Creo que aquí se están equivocando, yo estoy apostando por las renovables, pero tú tienes que eliminar las fuentes de energía anteriores cuando ya con las renovables lo tengas arreglado, y eso en España no es así. Cerrar de corte o capón o cerrar las nucleares es un error, y así pasa lo que pasa”, ha declarado Mariano Rajoy, quien impusiera el conocido como ‘impuesto al sol’ durante su mandado en Moncloa.

Rajoy ha valorado que “esta crisis es distinta de la de 2012 porque el tejido productivo no está tan deteriorado como cuando llegamos nosotros al gobierno, los bancos no están quebrados, como lo estaban entonces; el mercado inmobiliario no está quebrado, no hay 6.000 millones de parados, no hay un bloqueo total del crédito y Europa no exige, como nos exigía a nosotros, bajar el déficit y no aumentar la deuda”.

De este modo, ha indicado que sus “apuestas para el futuro” pasan por “reforzar el Estado de Derecho, los grandes consensos en los grandes temas generales, el bienestar de las personas, que es lo que quieren; y una política europea de sentido común”.

En la presentación de su libro, Mariano Rajoy ha relatado que la obra habla sobre la “infantilización” de la política, recalcando que “los políticos deben actuar como adultos” y que “la maduración y la sensatez” son “los más saludables” para este ámbito de la vida público.

“Veo derivas que no son buenas para la convivencia y para España”, ha justificado el expresidente la creación del libro, así como que “me entretiene, me divierte y me obliga a escribir”. En el mismo, hace una “defensa de la democracia liberal”, remarcando que “no hay nada mejor para organizar” aquella.

Asimismo, ha dedicado un espacio al “populismo”, resaltando lo que en sus palabras son “características comunes” como “el que habla de la casta o distingue entre ricos y pobres” y “atiza a todo aquel al que parece que la vida le va bien”; ser lo que denomina en su libro un “Adán”, como “el que llega nuevo a la política y piensa que todo lo que se ha hecho antes de su advenimiento al mundo es una tontería”, critica “el bipartidismo” o “los de la famosa buena política”.