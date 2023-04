Roban en la Hermandad del Cautivo y Santa Marta de Marbella esta madrugada

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo, María Santísima de la Encarnación, Santa Marta, San Lázaro y María de Marbella ha sufrido un robo en la madrugada de este lunes que ha causado daños en su “patrimonio”, pero que no afectará al paso procesional que celebrará mañana martes por las calles de la ciudad, según ha destacado la fiscal del colectivo, María José Cano.

Los hechos se han producido en la madrugada de este lunes, entre las 3:00 y las 7:30 horas, ha explicado Cano, quien ha detallado que ha sido durante este intervalo de tiempo cuando el espacio ha dejado de tener trasiego, con motivo de la organización de la procesión del Martes Santo.

Los preparativos para el paso procesional se han visto interferidos a causa del robo que ha sufrido esta madrugada la Casa Hermandad, que varios hermanos procedían a retomar en la mañana de este lunes cuando se han encontrado a la Policía en la sede, a la que la fiscal ha agradecido la “rapidez” con la que ha actuado. “Antes de entrar, ya estaban aquí. Hemos entrado con ellos y hemos estado haciendo una primera valoración de los daños”, ha agregado.

Según ha detallado, esta madrugada “han reventado las puertas de entrada de la Casa Hermandad, y los que han venido han revolucionado todo como documentación o enseres” y “esta mañana nos hemos encontrado con todo patas arriba”, un robo que ha sido denunciado ante la Policía Nacional y que “ha traído mucha suciedad”.

“Hoy amanece un día gris, así ha amanecido nuestra Casa de Hermandad esta mañana, con un robo aprovechándose en el periodo de tiempo de los montajes en la Iglesia”, ha anunciado en su cuenta de la red social Facebook la hermandad este lunes, agregando que “se han llevado numerosas cosas de valor y patrimonio”.

El suceso no impedirá que la hermandad procesione mañana martes, ni que reparta en la Plaza de la Iglesia de la Encarnación sus tortitas, como marca la tradición. El robo tampoco ha afectado a las imágenes salvo en “pequeños detalles”, ya que los Sagrados Titulares fueron trasladados a la Iglesia de la Encarnación de Marbella en los días previos, ha señalado Cano. Así, ha indicado que “parte de las vestimentas de las imágenes no estaban puestas, porque estábamos trabajando anoche en la Iglesia, y esta mañana nos hemos encontrado con todo patas arriba”.

“Ahora nos toca recoger para que no afecte a la salida de mañana, que seguro que no va a influir, salvo en pequeños detalles”, ha matizado la fiscal de la hermandad, quien no ha precisado los daños al encontrarse el suceso en fase de investigación, aunque ha apuntado que ha afectado “al patrimonio de la hermandad”.