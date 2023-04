Santa Marta se sobrepone a todo en Marbella (y de qué forma)

El gremio de la hostelería procesionó ayer a su patrona Santa Marta por las calles del centro de Marbella, una jornada de Martes Santo en la que desfilaron los Sagrados Titulares acompañados por un cortejo de más de 400 personas, en la que no faltó el tradicional reparto de tortas.

El robo registrado en la madrugada del pasado lunes en la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo, María Santísima de la Encarnación, Santa Marta, San Lázaro y María no impidió que los hermanos procesionaran a sus sagrados titulares, así como tampoco un cielo encapotado de nubes, que respetó la marcha religiosa en una noche fresca en la que la brisa apagaba los cirios de la marcha procesional.

La fiscal de la hermandad, María José Cano, destacó que afrontaba el paso procesional “con mucha ilusión y con mucha fe de los hermanos, puesto que el año pasado después de dos años de pandemia, no pudimos procesionar por lluvia y solamente hicimos una pequeña salida a la Plaza de la Iglesia”.

El trono de Nuestro Padre Jesús Cautivo salió de la Iglesia de la Encarnación a las 21:21 a hombros de unos 90 portadores, que estuvieron acompañados por dos secciones de nazarenos con 40 en la guardería y 70 adultos envueltos en túnicas blancas, capillo blanco con escudo bordado, guantes y cíngulos blancos. El toque musical lo puso la banda de cornetas y Tambores Dolores Coronados de Álora. Acto seguido, se cantó la primera saeta de la noche al Cautivo a su paso por la calle Carmen.

Una de las principales novedades de este año ha sido precisamente la advocación de Nuestro Padre Jesús, la cual “llevamos esperando muchísimo tiempo, y que por culpa de la pandemia no podía estar aquí antes, que es la talla del nuevo trono a cargo del imaginero Juan Carlos García”, reclamó, quien resaltó que su estreno “es una de las cosas que más ilusión nos hace, ponerlo en la calle, puesto que cuesta mucho trabajo de los hermanos”.

Los Hermanos de Betania partieron del templo santo pasadas las 21:40 en un trono tallado en madera y estofado en oro, que fue portado por 100 mujeres y una sección conformada por medio centenar de nazarenos vestidos con túnicas negras ribeteadas en blanco, capillo blanco con escudo bordado, guantes y cíngulos blancos. La nota musical la puso la Agrupación de Marbella.

Cano recordó que esta imagen está “muy vinculada a la hostelería” y “su cortejo va representado por la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro”. Tanto es así, que son habituales del mismo personas célebres de la ciudad vinculadas el sector y han encabezado el cortejo de la sección de la Virgen el presidente de la Asociación de empresarios hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), José Luque, y el propietario del grupo Alfil y candidato a la Alcaldía de la ciudad de Por Mi Pueblo, Francisco Gómez Palma.

También son habituales del Cortejo de Santa Marta el Conde Rudy, que fue pionero del despegue de la jet set de la Marbella de los años 60 del pasado siglo bajo el emblemático hotel de 5 estrellas Marbella Club. La marcha del Martes Santo contó además con la participación de “directores de hoteles de Marbella que nos acompañan todos los años”, pero que permanecen en el anonimato debido a la indumentaria de la Semana Santa, ha agregado.

Casi una hora después, a las 22:10 horas, salió el trono repujado en plata de María Santísima de la Encarnación, que ha sido portado por entre 90 y 100 costaleros y contó con un cortejo compuesto por 40 nazarenos, 30 mantillas y otros 40 hombres de cetro, que han desfilado al ritmo de la Banda de música Nazareno de las Torres de Álora. La expectación se creó a su entrada por la calle Carmen, donde la estrechez de la vía y la cercanía de los balcones hicieron peligrar la candelería de cristal del trono.

En total, el cortejo ha estado compuesto por más de 400” hermanos y hermanas y ha procesionado por las principales calles del centro de Marbella como la Plaza de la Iglesia, la calle Carmen, la Plaza General Chinchilla, las vías Ortiz de Molinillo, Virgen de los Dolores, Remedios, la Plaza Puente Ronda, Peral, Huerta Chica, la avenida Ramón y Cajal, Félix Rodríguez de la Fuente, Nabeul o el Puente Málaga.

Uno de los momentos más destacados del paso procesional ha sido la subida por la calle Virgen de los Dolores, donde su estrechez dificulta las maniobras de los tronos, aportando cierta emoción a la marcha. La devoción ha tenido su máxima exaltación en el encierro de los Sagrados Titulares en el Templo Santo, donde se ha producido el encuentro entre los tronos y se ha procedido al reparto de las tradicionales tortas de Santa Marta, distribuyéndose este año “más de 15 kilos” en la puerta de la Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación”.