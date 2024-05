Vecinos de la Costa del Sol se unen contra la supuesta “falta de transparencia” de los administradores de fincas

Propietarios de la Costa del Sol han creado la Asociación de perjudicados en comunidades de vecinos (Apercove), para luchar contra la supuesta “falta de transparencia” y la “mala gestión” de los administradores de fincas, destacando como principales problemas el “secuestro de la documentación” y la delegación de “votos” de los extranjeros no residentes. según ha destacado su presidenta, Elisa Álvarez. El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, Manuel Jiménez, ha señalado que “no son habituales ni generalizadas estas prácticas”.

El colectivo comenzó a organizarse hace un par de meses, aunque su gestación viene de atrás, cuando la televisiva Aída Nízar denunció la situación de la comunidad de Cabopino y dio la “voz de alarma”, por lo que han sido numerosos los propietarios los que han contactado con problemas similares, ha comentado.

De momento, Apercove cuenta con la participación de “30 propietarios” de origen español que representan a “12 comunidades de vecinos” de Mijas, Marbella, Estepona, Benalmádena y Torremolinos, aunque Álvarez ha señalado que son muchos extranjeros que se están interesando por colaborar. La semana pasada se presentaron los estatutos en el Registro Nacional de Asociaciones, y se está a la espera de una respuesta en la tramitación.

La asociación se ha creado con la finalidad de “luchar contra la -supuesta- mala gestión y la falta de transparencia de los administradores de fincas”, ha referido la presidenta, además de para que “se vea un poco lo que está pasando, unirnos, ayudarnos e informarnos”.

Entre los principales problemas que sufren los miembros de Apercove, Álvarez ha apuntado al presunto “secuestro de la documentación”, ya que “cuando vamos a solicitarla no tenemos acceso a ella”, en relación a “facturas, gastos o ingresos”, entre otros.

Así mismo, ha aludido a la delegación de los “votos” de los propietarios extranjeros no residentes en “los administradores y los presidentes” de las comunidades de vecinos. Esto genera que en muchas ocasiones tienen la “mayoría” y “presentan y aprueban todo”. En este sentido, ha mencionado problemas como, por ejemplo, a la hora de “presentar un presupuesto si hay que pintar la fachada” distinto por parte de otro vecino.

“Los administradores y los presidentes han encontrado un filón en la Costa del Sol porque hay mucho extranjero que no va a las reuniones de las comunidades y se informa solo de lo que el administrador quiere poner en las actas”, ha indicado la presidenta del colectivo respecto a los no residentes, quien ha señalado que los propietarios no tienen “el correo electrónico y el teléfono del extranjero y no podemos trasmitir la información de lo que está ocurriendo”. “Ellos no se enteran de nada de lo que está pasando, vienen a tomar el sol y no quieren saber de problemas”, ha recalcado.

Así, Apercove se ha conformado para “dar asesoramiento, apoyo y ayuda”, así como “buscar al abogado que pueda solucionar” cada conflicto o recomendar al “administrador más legal”.

Colegio de Administradores

Por su parte, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, Manuel Jiménez, ha destacado que “no son habituales ni generalizadas estas prácticas”, asegurando que “son en su mayoría personas profesionales, honradas y trabajadoras, que actúan defendiendo los intereses de la comunidad y cumpliendo con la ley”, por lo que “puede haber excepciones” que el organismo rechaza.

Respecto a la delegación de votos, ha indicado que “el no residente que sólo viene por temporadas y que al igual que el propietario español, si no reside igualmente no se implica mucho con la marcha de la comunidad y suele delegar el voto en el presidente, el administrador o cualquier otro vecino de la comunidad”.

En cuanto al acceso a la documentación, Jiménez ha apuntado que “el administrador está obligado a rendir cuentas en la Junta Ordinaria de la comunidad” y previamente “poner a disposición de los propietarios la información contable para que pueda ser revisada, si lo desean”.

En este punto, ha señalado que “la Ley de Propiedad Horizontal no obliga a los administradores a presentar cuentas pormenorizadas en cualquier momento a los vecinos, sólo al presidente”, agregando que “los cambios en el sector han hecho que la mayoría de los administradores dispongan de plataformas digitales para la consulta de documentación de la comunidad y tienen por costumbre el envío a todos los propietarios del informe de cuentas, aunque la Ley no le obligue a ello” Por ello, ha reivindicado una nueva legislación “más acorde a los tiempos”.

Por ello, Jiménez ha aconsejado a aquellos propietarios que tengan problemas con la gestión de su comunidad “acudir al Colegio si su queja tiene un contenido deontológico, y a los tribunales de justicia si considera que se vulneran sus derechos como propietario”.