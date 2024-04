El acusado de matar al novio de su madre en Marbella asegura que "fue un arrebato por miedo"

Antonio Francisco tenía 47 años cuando fue apuñalado en el corazón por el hijo de su pareja en el portal del edificio en el que vivían, en Marbella. Salió del lugar a pie y anduvo unos 50 metros. Después, cayó desplomado y falleció. El joven, que se enfrenta a una petición fiscal de 17 años de prisión -del mismo modo que su padre, que también estuvo en la escena del crimen-, ha asegurado este lunes ante un jurado popular que no "tenía intención" de acabar con su vida. "Fue un arrebato, un impulso debido al miedo", ha insistido.

Los hechos tuvieron lugar el 15 de junio de 2022. Poco antes de las 14:00, el Servicio de Emergencias 112 recibía la llamada de un testigo alertando de la presencia de un hombre inmóvil con una herida sangrante en el pecho, en la calle Matrona Asunción Alameda, en la barriada de Miraflores. Minutos antes, había sido agredido en la entrada del bloque en el que residía la madre de su pareja -domicilio en el que la pareja también había estado viviendo hasta hacía dos semanas, cuando se mudó a Ojén- y el ex marido de la mujer con su hijo.

Los acusados han relatado que aquel día fueron a la playa y, al volver, cuando se disponían a entrar en el edificio, "fruto de la casualidad", se cruzaron con la víctima, que salía del bloque. En ese momento, supuestamente se enzarzaron en una bronca. El mayor de los procesados ha relatado que le dio un empujón porque "ese hombre (dice refiriéndose al fallecido) había pegado bastantes veces atrás a mi hijo". "Yo lo que intento es que le deje en paz". Aunque ha reconocido que vio cómo el joven le daba "un golpe", ha declarado que en ese momento era desconocedor de que lo hubiese apuñalado ya que "lo tenía de espaldas" y "estaba más pendiente de mi discusión".

El joven, con problemas severos de audición, ha indicado que no consiguió escuchar la conversación que mantuvo su padre con la víctima ya que había salido sin sus audífonos. Si bien, ha reconocido que ambos tenían una mala relación con el novio de su madre porque "quería echarnos de la casa". En la puerta del edificio, cuando se lo encontraron "de sopetón", ha detallado que sacó el cuchillo que había llevado a la playa en una lata para cortar hachís. "La relación era mala, pero yo no quería hacerle ningún daño. Le tenía miedo". "Yo no sé ni dónde le di, ni si le había cortado o pinchado".

La Fiscalía, por el contrario, mantiene que los procesados aquel día "salieron de su domicilio con un cuchillo de cocina con la intención de acabar con la vida" de Antonio Francisco. El escrito de acusación sostiene que los acusados "abordaron" a la víctima cuando salía del portal del edificio "y, conforme al plan que previamente habían establecido", el padre dio un empujón al hombre, "logrando que perdiera el equilibrio para, inmediatamente y de forma sorpresiva, apuñalarlo el hijo en el pecho".

El hombre "no pudo defenderse", considera la fiscal, quien indica que dicha agresión ocasionó en la víctima una herida inciso punzante profunda en el hemitorax izquierdo, ocasionando una hemorragia desde el corazón que le ocasionó la muerte tras un período de tiempo en el que pudo andar unos 50 metros hasta desplomarse.

Para el ministerio público, se trata de un delito de un delito de asesinato, pidiendo para cada uno de los procesados las pena de 17 años de prisión. Además, solicita que indemnicen a cuatro familiares del fallecido con 20.000 euros a cada uno por los daños morales tras la muerte.