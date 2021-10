Los alcaldes de la Costa del Sol critican el "abandono" del proyecto del tren litoral

Los alcaldes de la Costa del Sol has mostrado este jueves su rechazo a la partida presupuestaria de 82.930 euros prevista en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 para el desarrollo del tren litoral, lo que los representantes públicos consideran un “abandono” y un “menosprecio” a la comarca.

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula (PP), ha destacado que “el Gobierno de España del PSOE y Unidas Podemos menosprecia a la ciudad y a Andalucía en favor de otros territorios de nuestro país por intereses puramente políticos”.

Según ha criticado la regidora popular, “Sánchez y sus socios han decidido abandonar al sector turístico andaluz, y más concretamente a un destino líder y referente internacional como es la Costa del Sol, con la que no cuentan para mejorar sus infraestructuras y para mejorar, en este caso, las comunicaciones de sus habitantes”.

En su opinión, el destinar una partida de 82.930 euros “es una muestra más del desgobierno y de la nefasta gestión que existe en nuestro país en estos momentos, con repercusiones muy negativas para nuestro territorio”.

Por su parte, el alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), ha considerado que “la ausencia de una partida presupuestaria para el tren litoral es una nueva ofensa a la Costa del Sol, un nuevo desprecio a los vecinos de la comarca y otro agravio al desequilibrio territorial de España”.

A ese respecto, ha indicado que “la falta de compromiso del Gobierno central con este proyecto tan necesario supone un freno al desarrollo natural de las infraestructuras de la Costa del Sol, sobre todo en un momento en el que tanto los turistas como los residentes exigen medios de transporte sostenibles y modernos para sus desplazamientos”.

García Urbano ha incidido en que “el Gobierno central debería de tomarse en serio esta infraestructura y contar, si fuese necesario, con la iniciativa privada para llevarla a cabo”. En cuanto a la inversión estimada, ha valorado que “el coste de una línea de metro de Madrid equivaldría al coste de un tren subterráneo entre Fuengirola y Estepona”.

Para el primer teniente de alcalde y portavoz del gobierno municipal del Ayuntamiento marbellí, Félix Romero (PP), los Presupuestos Generales del Estado "constatan una vez más el desamparo absoluto que sufren los vecinos de Marbella por parte del Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez y sus socios".

Así, ha declarado que "la partida destinada al tren litoral, que además volverá a no ejecutarse, es testimonial no solo por su cuantía, sino también porque refleja la ausencia total de voluntad del PSOE para acometer este proyecto esencial en materia de comunicación ferroviaria que uniría por fin toda la Costa del Sol, desde Málaga hasta Algeciras", ha destacado.

Romero ha recordado que "la falta de inversión en Marbella cuando gobiernan los socialistas, ya fuera antes en la Junta de Andalucía y en cualquier periodo en España, es una realidad histórica que resulta indignante para la ciudadanía de nuestro municipio, que comprueba cómo el PSOE otorga más valor a su necesidad de contentar a sus socios de gobierno que a los impuestos que pagan los vecinos de Marbella".

En este sentido, ha remarcado que "el abandono no solo se materializa en el tren litoral, sino también en la estabilización de nuestras playas, en el ámbito patrimonial o en el tercer carril entre San Pedro y Puerto Banús", añadió el concejal.

El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas (PSOE), ha declarado que la partida de 82.930 euros que prevé el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el tren litoral es “claramente insuficiente”.

En su opinión, la Costa del Sol necesita de otras infraestructuras de conectividad para favorecer a la industria turística, destacando que “todo lo que sean comunicaciones es bueno para el turismo, cuantas más comunicaciones mejor”, ha subrayado.

El regidor de Mijas, Josele González (PSOE), ha señalado que “la inversión de los PGE 2022 en la provincia de Málaga triplica a la de los últimos presupuestos del PP, los de 2018”, destacando que “hay inversiones importantes para las infraestructuras de la Costa del Sol, como los 26,1 millones para mejorar los Cercanías”.

Asimismo, ha apuntado que “se recoge una partida para iniciar los estudios del tren litoral. Este es un proyecto clave para Málaga y la Costa del Sol que vamos a seguir reivindicando”.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), se ha pronunciado este jueves sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque ha reconocido que no ha podido verlo aún con detalle. No obstante, ha considerado que a la hora de llevar a cabo proyectos en Málaga, además de las cuentas estatales, hay que analizar fondos europeos y la colaboración público-privada.

De la Torre, tras ser cuestionado por el proyecto de PGE de 2022, ha incidido en que no los conoce "a fondo", pero "me da la impresión de que la partida más importante es en la línea Algeciras-Bobadilla, que tiene importancia para la provincia, pero no es tan definitiva como si hubiera habido esfuerzos inversores en la línea de la costa", aludiendo a que "hay que hacer los estudios previos, que es donde queremos ayudar al Ministerio que se haga con rapidez".

"A parte de los presupuestos hay que analizar fondos europeos y habrá que analizar también la colaboración público-privada, que el Gobierno esté abierto a ello, porque hay muchos proyectos que pueden tener respuesta en Málaga en ese marco", ha concluido.