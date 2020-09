La ampliación de La Bajadilla, a expensas de la UTE que perdió el concurso

El proyecto de ampliación del Puerto La Bajadilla, en Marbella, continúa en el aire tras anular el Tribunal Supremo la concesión al jeque Al-Thani en 2017, y cuya continuidad depende de si la UTE Marina Internacional -que perdió el concurso en 2011-, ve viable continuar, según ha destacado este viernes el director de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), Rafael Merino.

Así lo ha señalado en una visita que ha realizado a la nueva fábrica de hielo, donde ha estado acompañado por la alcaldesa, Ángeles Muñoz, remarcando el interés de la Junta por invertir en el espacio.

Merino ha recordado que tras la “concesión fallida” de Al-Thani, “había otro licitador”, el cual deberá “tramitar la autorización medioambiental y solicitar la autorización de Costas del Estado” para sacar adelante el proyecto.

“Lo que el juez ha dicho no es que se le adjudique, sino que se retrotraiga el expediente a la Mesa de contratación, que es soberana e independiente, y está formada por técnicos”, ha subrayado.

“Mientras no estén cumplimentados esos dos trámites, que no son competencia de la consejería de Fomento ni de la APPA, no se puede adjudicar y esa adjudicación procederá cuando la Mesa de contratación tenga toda la documentación necesaria”, ha remarcado en relación a la petición que realizó esta semana el PSOE de reactivar el proyecto de ampliación.

Por otro lado, ha declarado que la Junta no tiene “capacidad financiera para asumir una ampliación de esa magnitud” y respecto a la posibilidad de sacar una nueva licitación, ha apuntado que “habría que estudiarlo con detenimiento”, ya que ha valorado que el puerto “ahora mismo está en unas condiciones buenas”.

En este sentido, ha indicado que cuando el Gobierno regional del PSOE sacó a licitación la ampliación “eran los años de gloria y bonanza económica, que nada tienen que ver con realidad de hoy en día”. Por ello, ha señalado que tiene que imperar “el sentido común” y que “los macroproyectos faraónicos” tienen que “someterse a una revisión importante”.

Por su parte, la regidora ha destacado que “no nos negamos a pedir la concesión por parte del propio ayuntamiento” si finalmente no hay un concesionario para su gestión.

Por otro lado, la alcaldesa ha recordado que la Junta destinará 2 millones de euros para la reordenación de la zona de aparcamientos y los cuartos de los pescadores del recinto portuario, un proyecto que verá la luz “en cuanto se presente a la Cofradía de Pescadores” de la ciudad, que cuenta “con el visto bueno del Ayuntamiento”, y la que Junta espeta licitar el próximo año.

El presidente de la Cofradía de Pescadores, Manuel Haro, se ha mostrado contrario a hacer "una infraestructura grandísima" en el puerto, y ha defendido que "el Ayuntamiento asuma el mando" y las mejoras se hagan de manera conjunta.