La asociación de desempleados de Marbella ha organizado este viernes un reparto de alimentos para personas sin recursos y que están sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria y económica del Covid- 19, una iniciativa que el colectivo ha tomado ante la falta de respuesta de las administraciones, según ha apuntado su presidente, Pedro Agüera.

Según ha explicado, la asociación lleva seis años operando en Marbella buscando trabajo a personas desempleadas con el único requisito de estar empadronadas en la ciudad, así como presta asesoramiento en materia de empleo.

Así, la ola de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES) que ha generado el coronavirus y la incertidumbre a nivel económico, ha provocado que muchos de los socios contactaran con el colectivo para informarse de las distintas tramitaciones y ahí es donde los miembros de la asociación han detectado las carencias que sufren las familias en estos momentos, ha indicado el representante.

“Hoy se han entregado frutas y verduras a personas de la asociación para los más necesitados, familias con personas mayores y niños que lo están pasando mal”. Para ello, el colectivo se ha organizado adoptando las medidas de seguridad como el uso de guantes, mascarillas, distancias de seguridad, etc, para la entrega, que ha llegado a unas 60 personas.

Y en estos tiempos en los que corre la enfermedad, también es el momento de la solidaridad, por lo que diversos hoteles y restaurantes que están cerrados han hecho entrega de “productos no perecederos, frutas y verduras” para esta iniciativa, que se va a repetir con el reparto de leche gracias a la entrega de botellas de cinco litros que va a hacer una heladería de la localidad, ha señalado Agüera.

En su opinión, los Servicios Sociales no están llegando a cubrir las necesidades de la población porque según ha explicado, “remiten a un número de teléfono en Marbella y en San Pedro” que está colapsado. “La gente que necesita comer no puede esperar una semana, necesita comer ya”. “La gran mayoría está en sus casas, son trabajadores que van al día, que no tienen ayuda, que no tienen nada”, ha argumentado.

En este sentido, ha valorado que el Ayuntamiento debería de instalar un punto de emergencia social para el reparto de alimentos en cada uno de los distritos del término municipal, ya que “Derechos Sociales te limita a un sistema burocrático”. “El Ayuntamiento no sabe cómo está la situación de la gente”, ha abundado, con “familias lavando a niños con agua fría porque no tienen dinero para una bombona”.