Los residentes en la Costa del Sol lamentan la decisión tomada por del Gobierno de Reino Unido para imponer una cuarentena en el país a los viajeros que procedan de España, asegurando que “muchos británicos están más seguros en España”, según ha declarado Jason Godwin, propietario de la fábrica de chocolate ‘Mayan Monkey Mijas’.

Así lo ha destacado este inglés que lleva 28 años afincado en la Costa del Sol, que ha valorado la decisión del Ejecutivo que lidera el primer ministro británico, Boris Johnson, como “muy mala para la Costa del Sol y para España” y que afecta a los “intereses” del sector turístico.

Godwin ha señalado que “no es justo” implantar una medida de estas características que afecte a todo el país, ya que “en Andalucía los rebrotes son pocos y están bajo control”, así como ha estimado que “es mucho mejor hacer la prueba cuando vuelvas a Inglaterra en el aeropuerto, y si das positivo hacer la cuarentena”, pero no afectar a “todos los turistas que vienen a veranear y a pasar una semana de vacaciones”.

Según ha apuntado, hay lugares “afectados en España que sí tienen más posibilidades de Covid-19, pero hay muchísimos sitios en los que no”, resaltando que “hay más probabilidades en Inglaterra porque hay zonas en las que tienen cifras muchísimos más altas que en España”. “Andalucía es bastante segura, la Costa Blanca también y las Islas Baleares y Canarias son muchísimo más seguras” que Reino Unido, ha asegurado Godwin, quien ha afirmado que “mucha gente está más segura aquí en España que Inglaterra” debido a aspectos como el uso de la mascarilla, con el que el Gobierno “está muy serio”.

De la mima opinión es la presidenta de la asociación ‘Brexpats in Spain’, Anne Hernández, quien ha destacado que “España está muy encima de la infección”, por lo que muchos británicos “se sienten más seguros aquí”, así como ha resaltado que el Ejecutivo español “no ha prohibido la entrada” a los ingleses que proceden de ciudades donde hay “confinamiento” considerando la medida inglesa como “ridícula”. En su opinión, es “absurdo” prohibir la entrada a viajeros procedentes de las “Islas Canarias, Andalucía u otras regiones done casi no hay contagios”, por lo que ha señalado que el Ejecutivo de Johnson “debería de haber estudiado” las zonas territoriales del país para implantar la medida, “pero no lo ha hecho”, ha lamentado.

La representante del colectivo asentado en Mijas ha puesto de relieve el “enfado” que ha supuesto la medida en la comunidad de residentes en la Costa del Sol, ya que la misma afectará a los desplazamientos entre ambos países y a la economía. “No confío mucho y lo veo bastante mal porque ha tardado diez días en adoptar la obligación de usar las mascarillas, y la cuarentena para la vuelta desde España ha tardado tres horas”, ha relatado respecto a la actitud del Gobierno de Reino Unido.

Hernández ha estimado que la medida adoptada por el Ejecutivo británico “puede ser una venganza por el Brexit”, que en tal caso se verá si “quiere luego fastidiar a Francia, Bélgica, Alemania, etc", o será una decisión basada en la economía británica como “una barrera para prevenir a aquellos que están pensando en salir” y favorecer el turismo interno en el país.

Asimismo, ha lamentado que los británicos que residen en España “no han salido desde marzo para ver a sus familias en Inglaterra” debido al estado de alarma. Según ha comentado, muchos de los residentes “tendrían pensado ir para pasar un fin de semana, cinco días o una semana, pero no 14 días”. A ello ha sumado los costes monetarios que supondría el desplazarse hasta Reino Unido para aquellas personas que no cuenten con una residencia allí porque “tienen a su pariente en una residencia de ancianos”, por ejemplo, y tengan que pasar la cuarentena.

Respecto a los británicos que tenían planeado pasar sus vacaciones en España, ya sea alojándose en hoteles o porque cuentan con una segunda residencia, “a lo mejor económicamente tampoco pueden estar 14 días una vez que hayan vuelto a Inglaterra sin salir porque no van a cobrar del trabajo”, ha valorado.

Phil Nuttall es un inglés residente en La Cala de Mijas que se dedica al alquiler de viviendas. En su opinión, la medida de Reino Unido “carece de lógica y no tiene sentido que un país que tiene peores números que España imponga una cuarentena”.

Según ha indicado, la decisión afectará al turismo ya que “habrá algunos que cancelen y habrá menos turismo aquí en la zona”, lo que supondrá un “palo” para el sector. Además, ha criticado que el Ejecutivo británico haya tomado la decisión “con tan poco aviso y sin consultar con el Gobierno español”, por lo que ha cuestionado “el motivo” de la misma.

Nuttall ha valorado que la cuarentena impuesta a los viajeros procedentes de España puede tener bases económicas ya que “esos millones que se iban a gastar aquí, se gastan allí” y fomentar con ello “turismo doméstico británico” o nacional y ha considerado más adecuado practicar test.

Por su parte, Ruth Stevenson es la propietaria del bar ‘Blue Palm’, que da servicio en el paseo marítimo de Marbella desde hace 12 años, quien ha asegurado no entender por qué la medida “afecta a la Costa del Sol si está menos afectada que Inglaterra ahora” o que ciudades como Madrid o Barcelona. La hostelera ha subrayado que “la gente está muy cabrada con la noticia de que no puede venir aquí”, así como se siente “decepcionada”. Con una clientela fija año tras año, ha estimado que “la mayoría está diciendo no venir porque no se puede permitir estar dos semanas en cuarentena”, además de que la cancelación de vuelos afecta a los que ya están y no pueden regresar a Inglaterra.