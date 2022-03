“Superamos en un 55% las previsiones para el mes de marzo”

El hotel de cinco estrellas Don Carlos de Marbella abrió sus puertas el pasado viernes, 11 de marzo, con la previsión de superar las cifras del año 2019. Su directora, Sandra Caballé, atiende a Málaga Hoy para explicar cómo se arranca la temporada alta.

-¿Cómo se presenta la temporada turística?

-Las previsiones para esta temporada son muy positivas, tanto a nivel de destino como en particular del resort. Se está comportando muy bien este año y como dato podemos decir que para marzo ya hemos superado en un 55% las previsiones que teníamos en un principio para este mes. Entonces, en reservas ya tenemos un 55 % más y confiamos en que este año podamos incluso superar lo que fue 2019, aunque somos muy cautos y sabemos que debemos de estar preparados para cualquier cambio que nos pueda venir.

-¿Qué objetivos se marca para 2022?

-Mi gran objetivo ha sido siempre conseguir que los huéspedes disfruten, desconecten y vivan la magia de Don Carlos, y ahora más que nunca que su estancia con nosotros sirva para coger fuerzas y energía para volver a esas rutinas diarias cargados de pilas, que es lo que hoy en día necesitamos todos, conseguir desconectar, que nos cuesta tanto.

-¿Cómo se consigue?

-Soy muy consciente de que todo esto lo conseguiremos potenciando el equipo que tenemos tan profesional con el que ya contamos, y ellos son los verdaderos magos del servicio. Siempre hablamos de que haya magia y experiencia, y realmente es el personal el que consigue esto. Estos son mis principales objetivos, por supuesto equilibrados con un fuerte trabajo detrás de venta y de consolidación de esas buenas previsiones y conseguir una alta ocupación y unos altos precios medios.

-Tras cambiar la propiedad del pasado año, ¿Qué nuevas líneas estratégicas se marca el resort?

-De momento nos vamos a orientar a seguir teniendo mejoras continúas y aún más conseguir un servicio de más lujo, y ahora mismo lo que estamos potenciando mucho es esto, este servicio de lujo y posicionarnos en un nivel alto.

-¿Habéis incorporado nuevos servicios para esta temporada?

-No, volvemos a retomar todos los servicios de 2019 y estamos trabajando ahora en un plan de diferentes eventos a lo largo de la temporada, además de todos los restaurantes y toda la oferta que tenemos. Yo creo que es importante la organización de diferentes eventos una vez al mes y ya estamos planificando realmente lo que vamos a hacer, algo diferente para poder ampliar esta oferta.

- ¿Cuál es el primer evento que tenéis programado?

-El 20 de marzo ya empezamos con un evento en nuestro ‘Loop & pool’ para darle la bienvenida a la primavera, que comenzara a las 16:33 horas, y va a ser una cita donde los huéspedes y el público local podrán disfrutar de la piscina climatizada, música en directo y hamacas, además de una suculenta barbacoa de domingo. Y como esto, haremos muchísimas cosas a lo largo de la temporada.

-¿Y qué estrategias se marca el resort para atraer a un público más local o más cercano?

-Moveremos mucho estos eventos y es ideal no tener que salir de la provincia y poder experimentar por ejemplo esta cita. También el SPA, que es magnífico con los miles de tratamientos que tiene y que ayuda a desconectar; o poder jugar en estas pistas de tenis. Entonces, estamos haciendo acciones para que realmente el público local sepa que puede disfrutar esto sin tener que alojarse aquí. El año pasado ya lanzamos una iniciativa con combinaciones de todo esto y la verdad que funcionó muy bien, y esperamos que este año siga funcionando.

-¿Qué volumen de empleo tiene previsto crear para esta temporada el hotel?

-Siempre llegamos a duplicar personal y podemos llegar a tener 300 empleados en la temporada. De hecho, dentro de nada ya empezaremos a reclutar talento y en breve los diferentes puntos de venta van a necesitar de apoyo para este personal que ya tenemos. Es muy importante y pongo mucho en valor las ganas y la energía con las que vengan estas nuevas personas más que la experiencia, pero por supuesto, alguien con experiencia que venga con buena predisposición y energía positiva es la combinación perfecta que buscamos para que se quede en Don Carlos.

-¿Qué vais a lanzar una oferta de 150 puestos?

-Lo vamos haciendo siempre escalonadamente, y a partir del final de marzo o principio de abril ya empezaremos a lanzar y a reclutar. No es algo que hagamos con los 150 a la vez, pero sí que durante todo este tiempo llegaremos a conseguir esos 150 empleados.

-¿Va a lanzar el hotel promociones para esta temporada?

-No, porque realmente el año va muy bien. No somos un hotel de volumen, somos un hotel de calidad y realmente no queremos bajar el precio porque entiendo que nuestros clientes tampoco quieren, y es importante que guardemos el perfil de huésped. Entonces, tanto el destino como el resort se están comportando muy bien, con lo cual no es necesario hacer ofertas a nivel de precio y lo que haremos es poner en valor la estancia cuando vengan, pero no con ofertas económicas.

-¿Qué oferta Don Carlos para esta temporada?

-Contamos con los tres conceptos de alojamiento. En el hotel tenemos 240 habitaciones con diferentes tipologías, las 24 villas Deluxe de las que destaco las instalaciones y el servicio de asistentes personales. El Oasis es el espacio solo para adultos donde tenemos 35 habitaciones, suites y algunas habitaciones con piscina privada y donde tenemos nuestro magnífico SPA, que pueden disfrutar tanto los huéspedes como el público local. El spa es uno de los puntos de los que más orgullosa estoy del Resort donde tenemos una oferta wellness de lujo y muy completa. A nivel de restauración dos restaurantes para desayunos, el ‘Loop & pool’ con piscina climatizada y el restaurante para las cenas con un concepto muy moderno. Además, la calidad de las pistas de tenis, con siete de tierra batida y dos duras.