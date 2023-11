Sale de una discoteca de Marbella a fumar y recibe una paliza: "Todavía no entiendo el porqué"

"¿Por qué?". Esa es la pregunta que un ciudadano marbellí se repite una y otra vez desde el pasado fin de semana cuando fue agredido a las puertas de una discoteca por un ciudadano extranjero sin motivo aparente. Desde entonces tiene "pánico a salir a la calle". Lo hace solo para ir al médico, a casa de su madre y de su pareja.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado sábado 18 de noviembre. La víctima salió de fiesta con dos amigos a una discoteca situada en el Puerto Deportivo marbellí. Sobre las 3:30, el joven –de 28 años– salió del establecimiento para fumar un cigarro. En ese momento, un individuo se dirigió hacia él, siempre según su relato, y le pidió "algo" en inglés que no entendió, por lo que se dio la vuelta desentendiéndose.

Estando de espaldas y de manera sorpresiva, la víctima recibió un golpe que lo derribó. Ya en el suelo y encontrándose aturdido, el agresor le habría propinado patadas en la cabeza y en la cara. El herido recuerda que recobró el conocimiento cuando ya se encontraba en la ambulancia, que lo trasladaba al Hospital Costa del Sol de Marbella.

"Algo le debió molestar y se le cruzaron los cables"

En el momento de la agresión, detalla que sus dos amigos se encontraban en el interior del establecimiento de ocio nocturno, por lo que no fueron testigos de la agresión. Si bien, insiste en que no se vio involucrado en un altercado o discusión anterior con nadie, incluyendo el presunto autor del ataque, por lo que desconoce el motivo que indujo al individuo a que le pegara de tal manera. "Algo le debió molestar y se le cruzaron los cables. No le veo otra explicación", comenta a este periódico a través de mensajes, pues apenas puede articular palabra.

Y es que las lesiones que sufre como consecuencia de la agresión son numerosas: la nariz rota, brechas tanto en el párpado del ojo izquierdo como en el mentón, dientes incisivos rotos por la mitad y la lengua partida. Las secuelas psíquicas tampoco son para menores. El joven lamenta que desde entonces tiene "pánico a salir a la calle". "Solo voy al médico, a casa de mi madre y vuelvo a casa de mi pareja cuando ella regresa de trabajar", reconoce, por lo que plantea pedir ayuda psicológica.

Las cámaras de seguridad del establecimiento nocturno pudieron haber grabado al presunto responsable de la agresión. Sin embargo, por el momento, no se han producido detenciones, aunque la Policía Nacional mantiene una investigación abierta al respecto después de que esa misma noche la víctima interpusiera una denuncia, informaron a este periódico desde la Comisaría Provincial de Málaga.