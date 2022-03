El doctor Casado de Quirónsalud Marbella, reconocido por su trabajo con el colectivo transexual y transgénero

El codirector del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Quirónsalud Marbella, el doctor Juan Carlos Casado Morente, ha recibido este jueves el premio 'T de Trans' otorgado por el Ayuntamiento marbellí.

Esta distinción es un respaldo a la trayectoria profesional del especialista quien destaca por ser uno de los padres de la única técnica de feminización de la voz en España; "una cirugía pionera que ha dado respuesta en los últimos años a las necesidades de cientos de pacientes transexuales o transgénero", han informado desde Quirónsalud Marbella en un comunicado.

"Estoy muy agradecido al Ayuntamiento de Marbella por este premio que considero un reconocimiento a todos los años dedicados a mejorar la vida de las personas transgénero. Al mismo tiempo, es una gran oportunidad para dar visibilidad a este colectivo tan desconocido y desgraciadamente, a veces, tan denostado", ha asegurado el doctor.

Casado ha indicado que este premio es también "para todo el equipo de profesionales que me acompañan: logopeda, personal administrativo, anestesista y compañeros del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Quirónsalud Marbella". "Siempre que he tenido oportunidad lo subrayo: esta es la intervención que más satisfacción me ha reportado como cirujano", ha declarado.

Premios T de Trans

Los premios T de Trans se entregan cada año con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Trans que se conmemora cada 31 de marzo.

Solo hay seis médicos en el mundo que realizan la técnica de glotopastia (feminización de la voz), han precisado desde el hospital; "un selecto grupo de profesionales de prestigio entre los que se incluye el doctor Juan Carlos Casado Morente, quien es el único especialista que la desarrolla en España".

La glotoplastia consiste en "acortar y quitar masa a las cuerdas vocales para conseguir la reducción de la vibración al salir el aire y, en consecuencia, rebajar el tono de la voz". La operación tiene una duración de 90 minutos y no deja cicatrices externas. Además, el postoperatorio es muy llevadero, aunque es muy importante no hablar en las dos semanas posteriores para que no se caigan los puntos.

Tras la cirugía, el papel de los logopedas es fundamental, ya que serán quienes ayuden a volver hablar después de la operación. Los resultados son notorios a los tres meses de la intervención", explica el especialista. Principalmente, las personas que recurren a ella son mujeres transgénero que quieren completar su proceso de identidad con un cambio de voz acorde a su imagen y personalidad.

El experto del Hospital Quirónsalud Marbella ha sido testigo de la influencia "positiva" que esta intervención tiene en sus pacientes y su reafirmación de identidad a medida que ven los resultados. "Escuchar su voz acorde con su cuerpo les ayuda a reafirmar su autoestima, a tener seguridad. Hay un punto de inflexión cuando llaman por teléfono y en el otro lado la persona que les atiende les identifica como mujer. Es un baño de afirmación increíble para ellas", concluye.

En el acto de entrega del premio han estado la concejala de Igualdad y Diversidad, María José Cintado; la edil de Políticas Sociales de San Pedro Alcántara, Begoña Rueda; la directora gerente del Hospital Quirónsalud Marbella, María Dolores Alguacil Herrero; y representantes de Chrysallis, la Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans.

Cintado ha afirmado que "hoy renovamos como institución nuestro compromiso para garantizar los derechos trans y reivindicamos nuestro propósito de seguir trabajando para darles visibilidad y que tengan el reconocimiento que merecen por parte de la sociedad", al tiempo que ha resaltado que "personas como el doctor Casado contribuyen con su actividad diaria a la mejora de su calidad de vida".

Asimismo, se ha leído un manifiesto en el que se señala que "las características corporales no definen quiénes somos, lo sabemos perfectamente, no necesitamos que nadie lo certifique, compulse, judicialice y, mucho menos aún, lo cuestione", instando a ser escuchados por centros educativos, personal sanitario, administraciones y políticos "para tener los mismos derechos que las personas que encajan en los cánones de la sociedad y no ser ciudadanos de segunda, porque no lo somos".