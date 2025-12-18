Intentan estrangular a una mujer en un aparcamiento del centro de Marbella

Lo que debía ser el regreso rutinario a casa tras la jornada laboral se convirtió en una experiencia traumática para una mujer en Marbella. Eran alrededor de las 20:15 del miércoles cuando fue sorprendida por la espalda en un aparcamiento del centro y atacada con una cuerda en el cuello en lo que, según su testimonio, fue un intento de estrangulamiento para sustraerle el bolso.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima salía de su trabajo, situado en la avenida Puerta del Mar, frente al parque de La Alameda, según ha relatado ella misma en declaraciones a este periódico. La mujer, propietaria de un negocio de envío de dinero y cambio de divisas en la zona, se dirigía al aparcamiento privado donde tenía estacionado su vehículo.

“Es un parking cerrado, al que solo se accede con mando o llaves. Este hombre debió entrar con otro coche y quedarse esperando”, explica. Según su relato, el agresor la atacó por la espalda y le rodeó el cuello con una cuerda, intentando asfixiarla. “Me estaba estrangulando. Yo solo pensaba en quitarme la cuerda del cuello, no era consciente ni del bolso en ese momento”, señala.

Durante el forcejeo, ambos cayeron al suelo después de que la mujer lograra golpear al agresor para defenderse. Fue entonces cuando sospechó que el ataque podía tener como objetivo el robo. “Pensé que quería el bolso, así que se lo lancé. En ese momento él fue detrás del bolso y yo aproveché para salir corriendo”, relata.

La víctima logró salir del aparcamiento gritando y pidiendo auxilio. A escasos metros encontró una parada de taxis, cuyos conductores acudieron en su ayuda. “Les dije que me habían intentado matar, que un hombre me había estado asfixiando y que estaba dentro del parking”, explica. Cuando el agresor salió del recinto, los taxistas consiguieron retenerlo hasta la llegada de la Policía Nacional, a la que la propia víctima avisó por teléfono. El hombre fue detenido en el lugar.

Posteriormente, y ya con presencia policial, recuperaron el bolso de la víctima y un cuchillo que presuntamente portaba el agresor. “Cuando caímos al suelo escuché un sonido metálico y fue ahí cuando me di cuenta de que tenía un cuchillo. En ese momento sentí muchísimo miedo por mi vida”, afirma. Según añade, el detenido llevaba además una bolsa con varias bolsas de plástico.

La mujer asegura tener diversas lesiones como consecuencia de la agresión. “Tengo golpes en la cabeza, un derrame en la cara y marcas en el cuello por la cuerda”, señala, además de secuelas emocionales. “Ha sido una experiencia muy traumática, es la primera vez que me pasa algo así”.

Tras la detención, la víctima acudió a comisaría para interponer la denuncia. Asegura que no conocía de nada al agresor, aunque cree que pudo haberla estado observando con anterioridad. “Por el tipo de negocio que tengo, entra mucha gente con dinero. Supongo que pensó en esperar a que saliera”, apunta.

La mujer ha sido citada para este jueves a un juicio rápido, en el que deberá identificar al presunto agresor. “Iba a cara descubierta, lo vi perfectamente, aunque con el shock y la adrenalina del momento todo es más difícil”, concluye.