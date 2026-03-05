Hallan muerto a un detenido en los calabozos de la Jefatura de la Policía Local de Marbella

Un detenido ha sido encontrado muerto en los calabozos de la Jefatura de la Policía Local de Marbella mientras permanecía bajo custodia, según han confirmado a este periódico distintas fuentes cercanas al caso. El hallazgo se produjo este miércoles, una vez los agentes acudieron a la celda para trasladarlo a dependencias de la Policía Nacional y continuar con los trámites correspondientes. Sin embargo, al acceder comprobaron que el hombre no respondía y que, aparentemente, yacía sin vida.

Previamente, los policías que lo custodiaban ya habían tenido que solicitar asistencia sanitaria debido al estado de agitación que el arrestado presentaba. Hasta allí acudió una ambulancia y el hombre fue atendido por los médicos, tras lo que permaneció en los calabozos. Cuando, más tarde, se disponían a desplazarlo hasta la Comisaría los agentes, comprobaron que no reaccionaba. Dieron aviso, de nuevo, a los servicios sanitarios, que sólo pudieron certificar el fallecimiento.

La investigación confirmará si se trata de un posible nuevo caso de delirium agitado, como se denomina a la muerte súbita e inesperada de sujetos que presentan una gran agitación mental y física.

Una vez activada la comitiva judicial, el cuerpo del arrestado fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde está previsto que este jueves se le practique el examen forense para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Será la autopsia la que contribuya a determinar las causas exactas de la muerte.

El último caso conocido, en Torremolinos en 2024

El último caso similar que se recuerda en la provincia se remonta a 2024. Entonces, un hombre de 30 años y de origen irlandés fue encontrado muerto en los calabozos de la Comisaría de Torremolinos.

El individuo había sido detenido por la Policía Nacional por su presunta responsabilidad en un delito de violencia de género y fue conducido hasta los calabozos, donde debía permanecer hasta pasar a disposición judicial para que la autoridad competente decidiera su puesta en libertad o su ingreso en prisión.

Sin embargo, los agentes lo hallaron sin vida en la celda antes de que pudiera ser trasladado al juzgado. Según confirmaron entonces fuentes policiales, el detenido había sido arrestado y permanecía bajo custodia en dependencias policiales. Antes de ingresar en los calabozos recibió asistencia médica debido al estado de agitación en el que se encontraba.