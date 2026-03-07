Un aparatoso incendio arrasa unos 100 buggies en el campo de golf Guadalmina, en Marbella

Un incendio declarado a última hora de la noche ha arrasado un centenar de carritos eléctricos de golf en el campo de golf de Guadalmina, en Marbella. Cada uno de estos vehículos, conocidos como buggies y utilizados por los jugadores para desplazarse por el recorrido del recinto, tiene un valor aproximado de 10.000 euros, por lo que las pérdidas económicas podrían ser muy elevadas.

Los bomberos del municipio se desplazaron hasta el lugar y trabajaban en la zona para sofocar un fuego que, según las primeras informaciones, se originó en el área donde se encuentran estacionados los vehículos que han resultado afectados en el siniestro. Al cierre de esta edición se desconocían las causas que pudieron motivar el fuego. No había constancia de que hubiera heridos.

Tanto el Ayuntamiento como la Tenencia de Alcaldía de San Pedro de Alcántara informaron de la intervención de los servicios de emergencia ante un incendio especialmente aparatoso por la magnitud de las llamas.

Las imágenes difundidas por el Consistorio a través de su perfil en redes sociales muestran la virulencia del fuego que se propagó en la zona de estacionamiento de los buggies. En ella se observa una gran nave con chasis de carritos de golf calcinados mientras enormes llamas y una densa humareda iluminan la noche.

Los bomberos se afanaban en tratar de controlar el incendio, que generó una gran columna de fuego visible en el interior del recinto. El incendio afectó a la zona donde se almacenan los vehículos eléctricos utilizados por los jugadores del campo de golf, lo que provocó que numerosos carritos quedaran completamente destruidos. Los agentes continuaban anoche investigando el origen del fuego mientras los equipos de emergencia completaban las labores de extinción y revisión de la zona.

El fuego quedó extinguido a las 01.36 horas de esta madrugada. El incendio se había originado en la zona de carga de carritos de golf bajo placas solares resultó "muy aparatoso" por las baterías eléctricas, según la información facilitada por el Consistorio.

Un herido al desplomarse el techo de una vivienda en Manilva

Por otra parte, el desplome del techo de una vivienda en Manilva dejó el miércoles por la noche una persona herida, según precisaron entonces desde el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga a través de sus redes sociales.

Tras los avisos, los efectivos acudieron hasta el inmueble, situado en la calle Cuartel. Una vez allí comprobaron que se había desprendido el techo de escayola de una sala de estar. El derrumbe se habría producido como consecuencia de filtraciones de agua procedentes de la vivienda superior.