Los sindicatos piden información para aprobar las ofertas de empleo público de la Agencia sanitaria Costa del Sol

El comité de empresa del Hospital Costa del Sol ha enviado un escrito de queja a la Viceconsejería de Salud y Familias de la Junta para poner de manifiesta la “brecha” generada entre los representantes de los trabajadores y la dirección de la Agencia sanitaria Costa del Sol debido a la falta de información para aprobar las Ofertas de Empleo Público (OEP) relativas a la tasa de reposición desde 2017, cuyo número de vacantes ve "insuficiente".

Así lo ha destacado el órgano de representación -formado por Satse, UGT, Sindicato Médico, USO, CCOO, CSIF, FATE y USAE-, ante el hartazgo derivado de “la actitud continuada y mantenida de la Dirección de profesionales tras las reuniones celebradas la pasada semana".

“Lo que ha colmado el vaso de la paciencia de los representantes de los trabajadores ha sido la actitud de la ‘Dirección de profesionales’ en la última reunión mantenida con el comité de empresa”, donde “solo quiso abordar los temas que le interesaban, incluso alterando el orden del día establecido unilateralmente por la misma, y dar por finalizada la reunión negándose a tratar el resto de temas” y su aplazamiento, han señalado los sindicatos.

En concreto, el conflicto deriva del encuentro mantenido el pasado 17 de noviembre entre la dirección y la representación de los trabajadores, en la que la primera comunica la "necesidad urgente" de firmar un acuerdo que contemplara la aprobación de las Ofertas de Empleo Público (OEP) ordinarias relativas a la tasa de reposición de los años 2017, 2018 y 2019”, así como “otro referente a las del 2020”, según el escrito.

Sin embargo, desde el órgano han criticado que “la información presentada no fue facilitada con carácter previo”, por lo que los sindicaos manifestaron “no poder dar una respuesta en ese momento dado que faltaban detalles e información para contrastarla”.

En una reunión posterior celebrada el día 19, las organizaciones sindicales han denunciado que tampoco pudieron “analizar los datos de las vacantes facilitadas”, ya que fueron aportados “5 minutos antes del inicio de la reunión al carecer de defectos lo enviado por correo electrónico” en la tarde anterior.

Asimismo, el comité de empresa lamenta en el escrito enviado a la Viceconsejeria de Salud y Familia, de que la depende la Agencia sanitaria Costa del Sol, que tampoco ha podido comprobar “si las plazas a reponer coinciden con las bajas reales producidas” al no haberse facilitado “la información requerida con anterioridad”. En este sentido, han apuntado al “listado de bajas de los distintos años y de vacantes solicitadas por la Agencia para su aprobación por tasa de reposición”.

Por otro lado, el organismo sindical ha manifestado “la necesidad de acabar con la precariedad laboral”, así como de “disminuir la tasa de temporalidad de nuestra Agencia, ya que hace más de 8 años que no se ha realizado ningún proceso de estabilización de puestos indefinidos”.

Por ello, el comité de empresa considera “insuficiente el número de plazas previstas para convocar”, ya que “apenas sirven para disminuir la temporalidad existente en la Agencia”, a lo que ha sumado el personal que habrá que incorporar al Hospital de Estepona al inicio de 2021. También denuncia en su escrito que “en la tabla enviada por correo electrónico no aparece la categoría de Auxiliar de Farmacia”.

En el escrito también “se ponen de manifiesto determinados comportamientos, hechos y falta de buenas intenciones, todo lo cual ha supuesto una grave brecha en las relaciones entre los sindicatos y esta dirección”. Además, han criticado que “está ocasionando perjuicios a los profesionales sanitarios al no darles respuesta a sus problemas, necesidades y solicitudes”, por lo que ha mandado un escrito a la gerencia de la Agencia para enumerarlos.

Entre ellos han destacado el “no elaborar un calendario de reuniones, tanto de la Comisión de selección y contratación como con los comités de empresa”; convocarlas "con el orden del día decidido unilateralmente por la Agencia, no dando opción a los sindicatos a incluir ningún punto”; establecer el inicio de las mismas “tarde, lo cual ha supuesto en varias ocasiones el aplazamiento” o “no facilitar el Plan Funcional requerido del Hospital de Estepona para dar a conocer el número de profesionales que requiere dicho centro”.