Inician las obras del hotel Puerta de Ronda, primer 5 estrella del casco de Marbella

El grupo destacada la apuesta por la excelencia turística

El CEO del grupo hotelero La Ciudadela Marbella, Miguel Cerván, ha destacado la apuesta de la compañía por el turismo de excelencia en el casco antiguo de la ciudad con la apertura del hotel Puerta de Ronda, que abrirá sus puertas en 2023.

El nuevo establecimiento supone “un paso más en la consolidación del casco histórico como un referente para visitantes que buscan mucho más que el típico destino de sol y playa”, y que quieren adentrarse en la historia y la vida de la ciudad.

Así, ha puesto en valor “una Marbella en la que yo he crecido, que no es solo un emplazamiento geográfico privilegiado con un clima único, sino que es una forma de vivir, incluso me atrevería a decir que es un estado de ánimo”.

Se trata de conseguir un equilibrio entre turismo y la vida cotidiana en la localidad “para que todo aquel que nos visite se enamore de nuestra historia, nuestra cultura y, sobre todo, de nuestras gentes”, a la vez que los vecinos se sientan parte del entorno.