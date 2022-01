Más de 200 personas se concentran en Marbella para exigir que se construya el instituto de Las Chapas

Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) se han concentrado esta mañana en la Plaza de los Naranjos, en Marbella, para pedir a las administraciones públicas una educación de calidad y que se construya el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de Las Chapas, así como han exigido al Ayuntamiento que cumpla el convenio marco suscrito en 2018 para la mejora de la enseñanza en el municipio.

Así, El presidente del AMPA La Florida, Jorge Gil, ha sido el encargado de leer un manifiesto a las 9:30 horas en representación de la Agrupación independiente de AMPAS de Marbella y San Pedro de forma previa a la celebración del Pleno, donde ha destacado la “más profunda indignación y rabia por el trato que se le está dando a la Educación en nuestra ciudad”.

“Las miles de familias que representamos, llevan años luchando para subsanar las innumerables deficiencias existentes en cuanto a Educación se refiere”, ha señalado el representante escolar, quien ha hecho alusión a “la falta de recursos materiales y humanos, de infraestructuras o el estado lamentable de colegios e institutos”.

De este modo, ha criticado que pese a las numerosas reivindicaciones realizadas, “a día de hoy continúan pendientes por construir comedores para cientos de alumnos, hay muros rotos que siguen sin repararse o techos de amianto que no se han eliminado a pesar de lo peligroso que es para la salud”.

A ello ha sumado “instalaciones eléctricas deficientes que no permiten poner una estufa en invierno porque salta la luz, un transporte escolar que deben pagar los padres, a pesar de haber uno público gratuito para los ciudadanos; la masificación en aulas donde no caben más niños, ratios disparadas, centros con alumnos nómadas porque no tienen aula fija y deambulan de aula en aula o con multitud de deficiencias y sin recursos para cubrir las necesidades educativas especiales de nuestros pequeños”.

Gil ha destacado la “situación lamentable para los alumnos de esta ciudad considerada de 5 estrellas” en materia educativa, aplanado a un “abandono institucional y político que sistemáticamente hemos venido padeciendo desde hace ya demasiado tiempo”.

La falta de equipamientos educativos en el municipio es uno de los ejes que vertebra el malestar de los padres y madres, pese a anunciar esta misma semana la Junta de Andalucía el comienzo de las obras del instituto de Las Chapas, que "lo único que hay es una caseta y las obras no han empezado”, por lo que que la comunidad educativa exige que el centro esté operativo “en septiembre de 2023”.

De esta forma, Gil ha lamentado que aun no han concluido los trabajos de construcción del instituto de San Pedro Alcántara, que “nos prometieron en 2020 que estaría para diciembre de 2021”.

“Estamos hastiados y furiosos porque juegan con el futuro de nuestros hijos, nuestro mayor tesoro, y eso no lo vamos a permitir”, ha aseverado el representante escolar, quien ha criticado “la ausencia de la más mínima planificación y el barrizal burocrático en el que tienen inmersa la educación”.

Asimismo, ha recordado que “actualmente hay casi 200 alumnos en aulas prefabricadas, en pleno siglo XXI en una ciudad como Marbella”, al tiempo que ha apuntado que “el año que viene saldrán otros 100 alumnos a unas instalaciones sin ciertos recursos necesarios para desarrollar las distintas materias de esos niveles que sí tendrían en un centro normal”.

Por otro lado, ha asegurado que no se ha dado cumplimiento a ninguno de los puntos suscritos en el acuerdo marco firmado entre todos los partidos y las AMPAS en 2018, aproado en el Pleno de la Corporación, del que “no han hecho absolutamente nada”.

Además, ha criticado las “presiones” que han recibido los padres y madres por parte de la Consejería, que a través del iPasen ha comunicado que “la no asistencia al centro con motivo de la manifestación se considera injustificada”. El acto ha concluido pasadas las 10:15 horas tras la advertencia de la Policía Local de que el portavoz de la concentración iba a ser "multado" a consecuencia del ruido.