El sector turístico toma fuerza para afrontar los meses más complicados en Málaga

El sector turístico de la Costa del Sol acoge la temporada baja con visos de cierta recuperación y buenas perspectivas tras el paso de la comarca al nivel 0 de riesgo por Covid-19, con la recepción del turista internacional y a la espera del ansiado mercado británico.

El sector hotelero de la comarca baraja así una previsión del 40% de ocupación para noviembre, aunque “sin datos todavía del cierre de hoteles dado que al ser las reservas de última hora, los establecimientos están esperando el comportamiento de la demanda para tomar decisiones sobre si continuar abiertos o no”. Mientras, para diciembre la tasa se prevé en un 30%, según ha declarado el vicepresidente de la Asociación de empresarios hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Javier Hernández.

Sobre el tipo de turista que visita la Costa del Sol durante este período, ha señalado que “actualmente estamos percibiendo un cambio de tendencia en las procedencias desde la mitad de septiembre”, con un “65% internacional y 35% nacional”, siendo originario el primer grupo de “mercados europeos y Reino Unido”. La demanda gira en torno a “motivaciones culturales, turismo de reuniones, deportivo, activo y cierta recuperación de la actividad congresual”, así como “establecimientos que ofrecen garantías respecto a medidas higiénico sanitarias respecto al Covid-19”.

“Estamos contentos no sólo con los niveles actuales de los ritmos de vacunación y los bajos de contagio, pero ciertamente preocupados por la situación de las variantes que están surgiendo en Reino Unido y los niveles de fallecimiento de algunos países del Este de Europa y Rusia”, ha apuntado Hernández en cuanto al paso del nivel 0 de la Costa del Sol, quien ha asegurado que de momento “no hay normalidad, o por lo menos, no es la misma situación prepandémica”. En este sentido, ha abundado en que en los hoteles “por precaución y control” se están aplicando medidas relativas al “uso de mascarillas y las distancias de seguridad”.

Así, ha valorado que “las previsiones de cierre de año son de terminar 2021 con entre un 36% y un 40% por debajo de los niveles de ingresos que se generaron en 2019 en el sector hotelero”, por lo que ha destacado que “la recuperación total a los niveles de 2019 de momento no los esperamos para 2022”. En este punto, ha estimado que “la recuperación podría llegar en condiciones normales para el final de 2023 o el inicio de 2024”.

El presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playa, Manuel Villafaina, ha declarado respecto a las previsiones a medio plazo que “después de un año y medio sin trabajar cualquier fecha será buena”, resaltando que “van a ser buenas, sobre todo para que podamos mantener nuestras plantillas y seguir trabajando durante todo el invierno”.

La llegada de turistas internacionales mejora las perspectivas de los hosteleros de playa, que están esperando “a que se pueda dar a los ingleses la salida definitiva en el mes de noviembre” y que “sea una explosión de ingleses hacia la costa y podamos pasar un invierno bueno” al ser un mercado que aún no se ha recuperado, ha indicado.

El paso de la comarca al nivel 0 y el fin de las restricciones es una noticia “fenomenal después de tanto tiempo”, ha apuntado el empresario, quien ha opinado que “debería de haber llegado antes”, ya que ha señalado que los chiringuitos “no somos una zona de riesgo porque en las playas se está al aire libre, pero seguimos manteniendo las distancias” al haber menos turismo que en verano.

“Hemos vuelto a la normalidad, que para nosotros es importantísimo, lo que pasa es que ha venido un poco tarde”, ha recalcado el hostelero, afirmando que el fin de las restricciones “va a ayudar a recuperar” al sector. “Es importantísimo el volver a poder concretar con grupos de más de 10 y 30 personas y que puedan venir esos grupos a nuestros establecimientos”, ha subrayado.

Villafaina ha celebrado el que “ya tienes la posibilidad de la capacidad, y sobre todo que las familias de más de 6, 8 o 10 personas puedan sentarse juntas todas”, así como ha destacado que la medida ayudará a proyectar una imagen de destino seguro.

Preguntado por si hay visos de recuperación, ha señalado que “estamos seguros de que se va a ir recuperando lentamente, pero se va a recuperar”, destacando el “clima excepcional” de la Costa del Sol en octubre con “27 o 28 grados” y la gastronomía mediterránea.

Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Empresas y Centros de Ocio en la Costa del Sol (APECO), Josse Yagüe, ha destacado las buenas previsiones para la temporada baja, remarcando que “venimos de una época muy mala, con facturaciones muy ridículas y de pasar penurias, pero con el turismo nacional el verano se ha animado bastante y el invierno a partir de septiembre o el inicio de octubre se ha empezado a animar con el turismo internacional, que es el que nos salva al sector de experiencias turísticas y de ocio”. Así, ha señalado que las previsiones “son buenas y el año que viene lo esperamos como un año normal, tirando a bueno comparado con 2019 si la cosa no se fastidia”.

El paso de la Costa del Sol al nivel 0 por riesgo de Covid- 19 “es una buena noticia” que el sector de las empresas de ocio turístico ha acogido “bien”, aunque ha matizado la importancia de que “los países de origen” presenten unos niveles de contagio similares, ya que “a partir del 15 de septiembre nuestro turismo es internacional”.

“Todo lo que sean pasos hacia la normalidad son bien acogidos, con pasos hacia adelante, que es donde tenemos que estar”, ha referido Yagüe, quien ha opinado que “si no ocurre una tragedia o sale una variante fuera de lo normal, todo indica a que 2022 va a ser un año más o menos normal”.

Según ha indicado, “ahora mismo hay turismo internacional” en la Costa del Sol, que demanda lo que “obliga el tiempo meteorológico” como “experiencias, espectáculos, visitas guiadas, etc” en una época en la “puede haber sol y playa, pero en el que la oferta de experiencias turísticas se pone más en valor”.

El representante empresarial ha recordado que tradicionalmente la comarca depende del turismo británico, que en condiciones normales supone “más del 60% del mercado internacional”, lo que “es un problema que se está analizando a nivel multisectorial y provincial”, un segmento del que ha destacado que “está empezando a venir y parece que empieza a recuperarse” junto con el “nórdico”.

Por último, ha lamentado que el Gobierno de la Nación no haya incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 una partida para desarrollar el tren litoral de Fuengirola a Marbella, por lo que ha puesto de manifiesto el “descontento” de las empresas.

El presidente de la Asociación profesional de guías turísticos oficiales e intérpretes del patrimonio histórico artístico andaluz (APIT) en Málaga, Sergio Garrido, ha asegurado que “los circuitos programados han vuelto a resurgir”, aunque que “no son los números de 2019”, pero ha resaltado que “el trabajo ha vuelto bien a los cruceros, con una media de 29 o 30 con escala en el puerto de Málaga en octubre”. Por ello, ha estimado que “el año 2022 será el principio de la recuperación”.

En cuanto al paso al nivel 0 de riesgo por covid-19 de la Costa del Sol, Garrido ha valorado que es “muy positivo” y espera “seguir manteniendo las medidas de seguridad” en el sector con “test de antígenos” y “mascarilla”. Además, en las visitas “se seguirá usando una audioguía sin pinganillo para mantener la distancia”.

De este modo, la normalidad en el mundo de los guías turísticos se plasma en que las visitas “podrán ser de 30 personas por grupo en cascos declarados como Bien de Interés Cultural (BIC)”, asegurando que si se supera está cantidad se contrata a un segundo guía, así como en los autobuses turísticos “ya pueden estar 50 personas”.

Garrido se ha mostrado así optimista respecto al resurgir del sector turístico y de los viajes, señalando que “el mundo de los guías ha sufrido mucho durante un año y medio”, un período en el que ha asegurado que “los profesionales no han podido trabajar y solo ha habido personas sueltas y pequeños grupos”.

“Sí se nota la recuperación y se ve un futuro con optimismo”, ha afirmado el representante del sector, quién ha apostado por “implementar la excelencia en el destino” al existir “mucha competencia en otros países”.

Respecto a la temporada baja, ha indicado que “hasta el final de octubre y una parte de noviembre se vislumbra bien el sector de cruceros”, así como ha asegurado que “hay muchas reservas para diciembre” y “el 70% de las que se hicieron hace 2 años volviendo progresivamente”.