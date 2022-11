El sindicato médico denuncia "saturación" en los centros de la Costa del Sol y reclama mejoras

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha denunciado este martes en Marbella la “saturación” de los centros sanitarios de la Costa del Sol, por lo que reclama mejoras y apunta a la necesidad de personal en los centros de salud y hospitales del distrito sanitario con alrededor de 80 nuevos profesionales.

El colectivo ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la sede de Marbella para denunciar la situación que sufre la Sanidad en la comarca, donde han estado el presidente, Antonio Martín, el delegado de Atención Primeria en el distrito sanitario, Antonio de la Cruz, y el del hospital Costa del Sol, José Luis Prada.

De la Cruz ha sido el encargado de dibujar el mapa de la atención primaria en la zona, donde ha puesto de manifiesto que el distrito sanitario Costa del Sol es uno de “los más infradotados de Andalucía, tanto a nivel de personal como de infraestructuras”. Así, y en base a un “estudio” que han realizado sobre “la población adscrita y las necesidades de personal”, ha detallado que en la comarca es necesaria la contratación de “35 médicos de familia y 6 pediatras”.

La atención en los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias (SUAP) es otro de los puntos que ha denunciado, destacando la “sobrecarga” que sufren centros como los de Las Lagunas de Mijas o de Arroyo de la Miel, donde se han registrado “renuncias de contratos, noches con un médico” o rescatar profesionales de otros centros, lo que merma la atención. El representante del sindicato ha valorado que en estos espacios faltan “unos 20 profesionales más”.

Falta de médicos

Sobre la problemática de la falta de médicos para contratar, ha señalado que los profesionales “no quieren trabajar” debido a la “saturación” de los centros, con “contratos pequeños y temporales” o la “dotación económica”, subrayando que “Andalucía está a la cola en sueldos y complementos”. Ello hace que “se marchen a otras comunidades autónomas o a otros países”, ha agregado.

En cuanto a las infraestructuras, ha hecho alusión a “centros de salud con 40 años” en la Costa del Sol, donde “los profesionales no caben”, y aunque ha incidido en que las obras de Los Pacos de Fuengirola y Ricardo Soriano de Marbella están en marcha; aun “no se han licitado los trabajos” de San Miguel, Los Boliches o La Carihuela.

La organización es otro de los aspectos a los que se ha referido el delegado del SMM, asegurando que “un médico de Atención Primaria no tiene tiempo” de atender “10 minutos por paciente”, a lo que se suman las “consultas no demorables”, lo que genera una “sobrecarga”, además de las “ausencias” de los propios profesionales por “enfermedad, días propios, vacaciones…”. También he hecho mención a “demora en el tiempo de solicitud de una cita”, lo que redunda en la saturación de las urgencias hospitalarias y los SUAT, así como a la “burocratización” implícita en su labor diaria.

Por su parte, el delegado del SSM del hospital Costa del Sol, José Luis Prada, ha aludido igualmente a la “desproporción entre las necesidades de la población real y la oferta de servicios sanitarios”, destacando que las urgencias hospitalarias son las que presentan una mayor sobrecarga, un área en el que ha valorado que se necesitan entre 10 y 12 profesionales en Marbella con la nueva ampliación y 5 o 6 en Estepona cuando esté a pleno rendimiento.

Además, ha apuntado a un nuevo conflicto, el “proceso de estatutarización” del hospital Costa del Sol por “la falta de comunicación de la Consejería de Salud en cuanto a sus intenciones”, ya que implica “un cambio de régimen jurídico”, y posteriormente al incumplimiento de los plazos, ha añadido.