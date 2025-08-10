Verano atípico en la Costa del Sol por los altos precios y la caída del turista nacional

El turismo, el principal motor de la actividad económica en la Costa del Sol y con diferencia, se está viendo resentido este verano por el aumento desorbitado en algunos de los casos de los precios y la caída del mercado nacional, lo que ha generado una pérdida del turismo de calidad o de alto poder adquisitivo, según han destacado varias fuentes consultadas.

La Asociación de empresarios hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), pronosticaba al inicio del mes un descenso en la ocupación del 4,57% en agosto frente al pasado año y una perspectiva de alcanzar el 88,32% de plazas ocupadas, tras superar en julio las cifras de 2024 con un grado medio del 87,82% y mejorando con ello las previsiones iniciales.

El director regional de la cadena Monarque en Andalucía, Federico López, ha señalado que el verano está siendo “un poco extraño, con más reservas de última hora”, cerrando julio con una ocupación que ha superado “ligeramente” las cifras de 2024 en los establecimientos de Marbella, como son el hotel de tres estrellas El Rodeo y el Apartahotel de cuatro Sultán.

Las previsiones para agosto apuntan a superar un 90% de ocupación en ambos establecimientos, con una primera semana que ha sido “muy buena” y “rozando el lleno” en ambos, aunque ha matizado que dependerá de las reservas de última hora ya que “hay mucho movimiento y está el mercado bastante revuelto”. Al mismo tiempo, ha indicado que no hay menos turistas que otros años, al ser los datos de ocupación “similares” a los de 2024.

Turistas disfrutando del sol en hamacas. / M. J. S.

Según ha valorado, estas fluctuaciones en el comportamiento del turismo se deben a que “el mercado nacional está reservando más tarde”, ya que “está esperando mejores ofertas y precios”, incidiendo en que hay una “desaceleración” del turismo español, principalmente de índole económica. A ello ha agregado la “situación internacional”.

En su opinión, esta tendencia del mercado nacional se debe a que “no puede dedicar más presupuesto a sus vacaciones”, algo que se refleja en el “recorte de las estancias”, con un “repunte en las reservas del todo incluido” en los hoteles que tiene la cadena en Fuengirola, en los que el turista español tiene un mayor peso, en los que se espera igualar las cifras de 2024.

El director del hotel de 4 estrellas Lima de Marbella, José Antonio García, ha señalado que la ocupación está siendo “un poco inferior” al 2024, aunque ha recalcado que está siendo “muy buena, de más del 92%”. Así, la previsión para agosto es “igualar” las cifras del año anterior.

La “situación geopolítica” a nivel internacional y el “aumento de los precios” son factores que influyen en este comportamiento a la baja en el turismo, según ha puesto de relieve García, destacando que el sector es “cíclico” y que en el caso del hotel se han mantenido las tarifas.

“Como ciudadano de Marbella, es verdad que se ve menos gente, no hay atascos como el año pasado y en los chiringuitos hay mesas por ocupar”, ha indicado el director del 4 estrellas, aunque ha matizado que “está siendo un año muy parecido al 2024”.

Turismo en las playas

Negocios de playa notan una bajada del turismo de calidad este verano, aunque la presencia de visitantes a las costas sigue siendo masiva en un destino caracterizado por su oferta de sol y playa. Pepe Ravira regenta el chiringuito Pepe, localizado en la playa La Venus. El hostelero ha destacado que “el turismo está siendo malo y no gasta” este verano, incidiendo en que “el turismo español medio se ha perdido”.

Ravira ha señalado que “la temporada está siendo muy mala y muy floja, con muchos jóvenes”, en relación a los meses de junio y julio. “Agosto ha empezado con un poco de más gente, pero es muy difícil. Se están viendo muchas maletas para arriba y para abajo de los pisos turísticos, los supermercados están haciendo el verano”, ha recalcado.

En otros negocios de playa como son los lotes de hamacas, coinciden en que el servicio está completo en temporada alta. “Están llenas todos los días con turnos dobles”, destaca Manolo Muñoz, de Hamaqueros Pepe, en La Venus. El hamaquero ha comentado que los meses de junio y julio han sido “mejores” que el pasado año, mientras que agosto “está más tranquilo que 2024, aunque esperemos que esté mejor”.

Un chiringuito en la playa La Venus, en Marbella. / M. J. S.

Muñoz ha valorado que el volumen de turistas es “más o menos igual” que el pasado año, aunque ha incidido en que “hay un turismo de menos calidad”, que hace “mucho gasto en el supermercado”. “Antes comían cinco veces en el chiringuito y ahora comen una vez y se traen el bocadillo o el kebab”, ha subrayado.

La menor presencia de turistas españoles también se aprecia en las costas: “No hay dinero, antes venían dos semanas y ahora vienen cuatro días”, ha incidido sobre el mercado nacional, del que prevé una “caída” durante agosto. “Hay pocos españoles, vienen los que llevan muchos años viniendo”, mientras que destaca la presencia de visitantes extranjeros de Francia, Italia, Inglaterra y Países Bajos. Este descenso del mercado nacional lo achaca a “la subida de precios ya que los sueldos no suben igual”.

Por su parte, Francisco Pérez, del lote de hamacas Club de playa Francisco Pérez, ha asegurado que este verano “hay más turistas en la playa que en 2024”, al menos en su negocio. Así, ha valorado que junio y julio fueron unos meses “muy buenos y mejores que 2024”, mientras que agosto “está siendo de 10, todo lleno”. “Hay mucha gente y todo el mundo está esperando hamacas”, ha remarcado.

Negocios de hostelería

“El turismo vacacional se está cargando Marbella. No gastan y no se sientan a comer un primer, un segundo y un tercer plato, postre y vino, se toman en un refresco y se tiran dos horas porque está todo muy caro”, ha indicado José Ruiz, conocido como ‘El Chino’, encargado del tablao flamenco Marbella, antiguo tablao de Ana María, que lleva 45 años en el casco antiguo de Marbella. El hostelero ha indicado que julio “ha sido mucho mejor”, con una clientela en la que han destacado “suecos, noruegos o franceses”. Las previsiones para agosto son "muy malas, todavía no hemos arrancado”, recordando que "en otros años Marbella estaba atestada de gente desde el día 1".

Así, ha incidido en que “los clientes han bajado un 30% respecto a 2024” en agosto, al igual que la facturación, remarcando que “antes una mesa de cuatro personas gastaba 200 euros y ahora gasta 40". Ello lo ha achacado a “precios desorbitados" frente a otros destinos, algo en lo que influye la inflación. “Marbella tenía un turismo de poder adquisitivo muy grande y se está notando ahora que no, mucho supermercado. Los apartamentos vacacionales están matando a la hostelería”, ha lamentado Ruiz, criticando que actualmente “hay turismo de menor calidad”.

El hostelero ha apuntado que "ahora en agosto hay muchos españoles con maletas para ir a los apartamentos", pronosticando una “caída” del mercado nacional durante este mes. "Hay muy poca gente de Madrid para como era antes agosto", ha recalcado. "El turismo ha bajado", ha reiterado Ruiz respecto al mercado español, quien ha subrayado que "se ha notado que no gastan como antes, que venían quince días y ahora vienen tres o cuatro". Ello se debe, según el hostelero, a que "está muy caro todo, sobre todo el hospedaje", tanto para turistas como para trabajadores que quieren echar la temporada en Marbella.

Un grupo de jóvenes con maletas. / M. J. S.

"El turismo no está bien, está muy mal", ha valorado por su parte Amir Amezzane, del Bistro bar Ancha, localizado en el casco antiguo de Marbella. Tras unos meses de junio y julio en los que ha habido "más gastos que ventas y poca ganancia", para agosto ha lamentado que en la primera semana “solo ha habido dos días buenos hasta ahora".

"Está complicado, no hay confianza. Este año es un fracaso y se nota", ha opinado el hostelero respecto al pulso del turismo este verano, asegurando que de momento no se ha recuperado la ganancia para mantener el negocio durante todo el año, que suele sacarse en temporada alta.

Según ha valorado, esta tendencia se debe a que "este año todo está más caro", aunque ha incidido en que hay el mismo volumen de turistas que otros años, matizando que "no gastan igual, sino menos". "Están dando vueltas y haciendo fotos pero no consumen, y cogen comida para llevar", ha indicado Amezzane.

Preguntado por el mercado nacional, ha apuntado que "julio fue mal y agosto no está siendo bueno", ya que "han aumentado los gastos". "El turista compra en tiendas porque le sale más barato, sentarse en un restaurante no es moderno y pagar el doble". "Hay mucho turismo pero barato, que se dedica a hacer fotos", ha apuntillado.

Por el contrario, Sisí, del bar El Torero, localizado también en el centro histórico, comenta que el turismo está "igual que otros años", destacando que este agosto “como siga así, todo va bien”. Sobre el tipo de turismo que está llegando a la ciudad, destacan “belgas, ingleses franceses y españoles, madrileños son los que más tenemos”, además de vascos y gallegos.

Actividad comercial

Ana Peral, propietaria de la zapatería Razza, localizada en el casco antiguo, ha destacado que junio y julio han sido “buenos, al igual que otros años” y que agosto “ha empezado bien y en términos generales está siendo bueno”, aunque ha remarcado que “en afluencia quizás haya menos gente” respecto a otros años y el público es “un poco de menor calidad" porque “viene con menos dinero”.

Según ha valorado, ello se debe a que “el turismo nacional está bajando porque la cesta de la compra es muy cara" y "hay menos poder adquisitivo", ya que “el turismo internacional sigue viniendo”. “El poder adquisitivo es menor porque la cesta de la compra ha subido, y los que vienen de vacaciones están gastando menos que antes porque sobra menos dinero”.

María Victoria Sánchez, de la tienda de moda Passion, ubicada en el centro histórico de Marbella, ha relatado que este verano "hay menos gente y un público de peor calidad", remarcando que ya el pasado año "se notó un turismo de menor poder adquisitivo y este año está peor".

De este modo, ha señalado que junio y julio han sido “más bajos” que 2024, mientras que la primera semana de agosto “parecía que había remontando”, por lo que espera que “sea bueno”, aunque las ventas de los primeros días apuntan en sentido contrario.

Sobre la afluencia de turistas esta temporada estival, Sánchez ha comentado que ha disminuido un 20% respecto al pasado año, mientras que las ventas han descendido un 15% respecto a 2024. "Va por días, algunos parece que hay menos gente y otros hay mucha cenando, paseando y mirando, pero gastando en los comercios poco", ha lamentado.

Una turista tomando una foto en el casco antiguo. / M. J. S.

Así, la comerciante ha achacado esta situación a "la mala previsión de la venta de la ciudad o promoción turística" que realiza el Ayuntamiento. "Marbella no está bien vendida y el turismo que venía antes ha dejado de venir", ha asegurado Sánchez, quién ha criticado "la suciedad en las calles o en las zonas de ocio para los niños".

Según valora, en esta bajada del turismo de calidad o de alto poder adquisitivo en la ciudad también ha podido influir la existencia de apartamentos turísticos, señalando que "la gente que no podía venir se lo puede permitir pagando eso, pero no gasta en el comercio".

Respecto al mercado nacional, ha apuntado que al centro histórico “siempre venía mucho cliente del norte y este año no nos ha llegado todavía”, por lo que espera una mayor presencia de estos en la segunda quincena de agosto.

"Yo no me quejo, julio ha sido bueno y agosto también lo está siendo", relata Justo Rueda, de Ultramarinos Rueda, una tienda de alimentación localizada también en el casco antiguo de Marbella, aunque incide en que "las ventas ya no son como antes y necesito que entre mucha gente para hacer caja". El comerciante no prevé un mal verano, asegurando que la afluencia “es la misma de otros años pero ha cambiado el tipo de turismo, con mucha juventud y muchos grupos”.

Del cliente nacional pronostica una “caída” en agosto porque “los precios han subido mucho”, principalmente las “estancias”, y “busca otros destinos más baratos como Cádiz o Tarifa, que son más económicos”.

Por su parte, Gema Gavilán, que también regenta el comercio, ha destacado que "el turismo nacional ha bajado un poco pero el extranjero no", destacando mercados como los de Medio Oriente, Francia, Alemania o América más que en 2024. También ha apuntillado que este año “hay muchos grupos de jóvenes favoreciendo los apartamentos turísticos”. "No es que haya menos turismo, sino que hay más pisos turísticos y en esta zona que hay muchos apartamentos está a full", ha comentado.