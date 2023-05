La banda de pop Cariño será la antesala en Málaga del festival Cala Mijas

La banda de pop Cariño será la antesala de la segunda edición del festival Cala Mijas y el próximo 19 de mayo ofrecerá en la ciudad de Málaga un concierto aperitivo del evento cultural, que se celebrará del 31 de agosto al 2 de septiembre, según ha informado este viernes la organización.

Las melodías pop de este trío afincado en Madrid se adelantarán unos meses a su esperada actuación en Cala Mijas, con una actuación que tendrá lugar en la Fábrica de Cervezas Victoria, para celebrar así el primer aniversario de su esperadísimo primer álbum Cariño, habiéndose consolidado ya como una banda imprescindible en la escena nacional. La segunda edición del festival Cala Mijas sumará para su segunda edición a 60 artistas nacionales e internacionales, un evento que contará con actuaciones de bandas como The Strokes, Arcade Fire o Florence + The Machine, aunque la organización no ha desvelado al completo la programación.

Entre los grupos ya confirmados se encuentran los artistas Moderat, Belle & Sebastian, Siouxsie, José González ‘Veneer’, Duki, Arca, Lil Yachty, Pabllo Vittar, Idles y Lori Meyers.

El festival Cala Mijas volverá a convertirse en el destino elegido por miles de personas para decir adiós al verano con la mejor música del momento, en un escenario que nunca defrauda con sol, playa y cielo azul. El singular pueblo blanco volverá a acoger la segunda edición del festival Cala Mijas con público de todos los rincones, desde Reino Unido, Alemania, Italia o Francia hasta las cercanas Valencia, Madrid, Barcelona o País Vasco.

El festival dará el pistoletazo de salida el último día de agosto con una de las bandas más relevantes de la última década, Arcade Fire, en una de las pocas oportunidades de verle este año, ya que sólo actuará en dos festivales en todo el mundo. A la jornada se suma Idles, uno de los grupos más esperados con su punk rock ético y político, la que fuera cabeza de la banda The Banshees y leyenda del punk Siouxsie, Moderat y su electrónica contemporánea, el británico más irreverente y descarado Slowthai y el hedonismo entusiasta de Foals. El belga de raíces árabes Tamino aportará belleza musical al primer atardecer del festival con Colin Greenwood, miembro de Radiohead, entre los componentes de su banda.