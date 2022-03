El Consorcio Metropolitano permite el acceso de las mascotas en los autobuses de Mijas

El Consorcio Metropolitano del Área de Málaga permitirá el acceso de las mascotas en las líneas de autobús de las que dispone en el término municipal de Mijas, una medida que contempla la entrada de animales de hasta 6 kilos de peso si viajan en transportín, según ha anunciado esta mañana el concejal de Transporte y Movilidad, Nicolás Cruz.

El edil ha señalado que "se trata de una demanda que hemos visto sobre todo en diseminados y zonas rurales”, destacando que “el consorcio hasta ahora no permite el acceso de mascostas a sus autobuses, pero debido a la inquietud que nos han manifestado algunos vecinos y vecinas, hemos llegado a un acuerdo”.

El convenio contempla que “las líneas 222, 223, 119, y M-156 permitan el acceso con transportín de mascotas de hasta seis kilos de peso, siendo los primeros en la provincia de Málaga en permitirlo", ha explicado Cruz.

Una de las beneficiaras de esta nueva medida será Lulú, la mascota de Xohana, una vecina de Las Coscas que lleva tiempo reclamando que los perros puedan acceder a los autobuses del consorcio.

"Ellos me dijeron que no podían subir mascotas, el Ayuntamiento me dijo que iba a hacer todo lo posible para conseguirlo, y el viernes pasado me comunicaron que ya podíamos subir las mascotas pequeñas en transportín, como yo siempre había querido. Sin duda, es un alivio para mí porque no me gusta dejar a mi perra sola en casa todo el día", ha añadido.

Con esta nueva medida, "seguimos abriendo camino porque somos un municipio cívico que cuidamos a nuestros animales de compañía y queremos que nuestras mascotas nos puedan acompañar en nuestros desplazamientos dentro de Mijas”, concluye Cruz.